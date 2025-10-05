Obavijesti

VIDEO Alex Pereira u svega 80 sekundi razbio Magomeda Ankalaeva i vratio pojas u ruke!

VIDEO Alex Pereira u svega 80 sekundi razbio Magomeda Ankalaeva i vratio pojas u ruke!
Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

Što se tiče ostalih borbi na eventu, češki borac Jiri Prochazka u trećoj je rundi nokautirao Amerikanca Khalila Rountreeja Jra, a u sunaslovnoj borbi večeri, pojas u bantam kategoriji obranio je gruzijski borac Merab Dvališvili

StartFragment Las Vegas svjedočio je borilačkom MMA spektaklu u sklopu UFC-a 320. U glavnoj borbi večeri Alex Pereira brutalno je nokautirao Magomeda Ankalaeva u svega minutu i 20 sekundi i vratio pojas poluteške kategorije u svoje ruke.

Brazilac Pereira od samog je početka pritiskao suparnika i krenuo agresivno. Nije dopustio ruskom borcu da se razmaše, a nakon malo više od minute borbe ozbiljno je uzdrmao Ankalaeva. Naime, desnim overhandom je pogodio dagestanskog borca malo iznad uha.

Na podu je nastavio s kanonadom udaraca i na koncu prisilio suca da prekine borbu. Pereira je tako stigao do 13. pobjede u 16. borbi i po treći put postao UFC prvak. S druge strane, Ankalaevu je ovo tek drugi poraz u 23. meču.

Što se tiče ostalih borbi na eventu, češki borac Jiri Prochazka u trećoj je rundi nokautirao Amerikanca Khalila Rountreeja Jr-a, a u sunaslovnoj borbi večeri, pojas u bantam kategoriji obranio je gruzijski borac Merab Dvališvili. On je jednoglasnom odlukom sudaca bio bolji od američkog borca Coryja Sandhagena. Sva tri suca su mu dala pobjedu u četiri od pet rundi meča

EndFragment

