Brazilska zvijezda nije najbolje primila vijest o izlasku s terena pa je odmah otišao u svlačionicu
NAGLA REAKCIJA
VIDEO Alonso izvadio Viniciusa iz igre, Brazilac ljutito otišao u svlačionicu. Pogledajte reakciju
Čitanje članka: < 1 min
Vinicius je poznat po svojim naglim reakcijama na terenu, a ni ovaj El Clasico nije iznimka. Napadač Reala u 72. minuti susreta je izašao iz igre, ali ta odluka trenera Alonsa nije dobro sjela Brazilcu.
Umjesto Vinicijusa u igru je ušao Rodrygo, a nakon što je izašao s terena Brazilac je ljutito otišao u svlačionicu.
Real je nakon isteka prvog poluvremena zabio dva gola, a u trećoj minuti susreta bio je poništen kazneni udaraac, a kasnije i gol Mbappea.
Video možete pogledati OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku