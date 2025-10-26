VIDEO Alonso izvadio Viniciusa iz igre, Brazilac ljutito otišao u svlačionicu. Pogledajte reakciju

Vinicius je poznat po svojim naglim reakcijama na terenu, a ni ovaj El Clasico nije iznimka. Napadač Reala u 72. minuti susreta je izašao iz igre, ali ta odluka trenera Alonsa nije dobro sjela Brazilcu.

Umjesto Vinicijusa u igru je ušao Rodrygo, a nakon što je izašao s terena Brazilac je ljutito otišao u svlačionicu.

Real je nakon isteka prvog poluvremena zabio dva gola, a u trećoj minuti susreta bio je poništen kazneni udaraac, a kasnije i gol Mbappea.

Video možete pogledati OVDJE.