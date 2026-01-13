Obavijesti

VIDEO Alonso ostao gospodin do kraja! Evo što su Mbappe i ostali gubitnici iz Reala učinili

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Alonso ostao gospodin do kraja! Evo što su Mbappe i ostali gubitnici iz Reala učinili
Foto: screenshot/X

Nakon poraza od Barcelone u Superkupu, Xabi Alonso naredio je igračima da naprave "špalir" protivnicima, ali su ga igrači, predvođeni Mbappéom, ignorirali. Tu se dao naslutiti početak kraja

Xabi Alonso je bivši. Neočekivan kraj ere koja je trebala donijeti nove trofeje u vitrine Real Madrida. Problema je bilo od početka, neki igrači su ga "bušili" i sve je vodilo otkazu, kojeg je na kraju i dobio. Ipak, Alonso je ostao gospodin do kraja. Oprostio se lijepom porukom, a izašla je i snimka sa Superkupa koja to dodatno potvrđuje.

Iako je Real izgubio od Barcelone 3-2, Alonso je pozvao igrače da naprave "špalir" i pljeskom pozdrave igrače Barcelone. Prvi je na to poludio Kylian Mbappé, koji je odmah počeo vikati kako je to glupo i nema smisla te je krenuo prema svlačionici. A onda se još jednom pokazalo koliko Alonso nema svlačionicu. Većina igrača krenula je za Francuzom, a Xabi je ostao sam i s poraženim izrazom lica napustio teren. Nije to bio poraz od Barcelone, već od njegovih momaka.

Očekivano, objava je izazvala pravu lavinu reakcija, a velika većina komentara oštro osuđuje ponašanje francuskog napadača. Korisnici su Mbappéa prozvali zbog "ega i ponosa", a njegovo ponašanje opisali kao "pogrešno i neprofesionalno" te "odvratno". Jedan od najpopularnijih komentara ističe da je to bio trenutak u kojem je Alonso shvatio da mora dati ostavku, dok drugi tvrdi da ovakvi ispadi dokazuju da Real Madrid postaje klub "serijskih gubitnika" koji se moraju naučiti gubiti s čašću.

Alonso je vrlo brzo nakon toga dobio otkaz. Posao je preuzeo Alvaro Arbeloa te se okrenula nova stranica u "kraljevskom" klubu. Ostaje za vidjeti kako će se Arbeloa odnositi prema svlačionici i hoće li moći obuzdati ego silnih zvijezda.

