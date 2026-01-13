VIDEO Alonso ostao gospodin do kraja! Evo što su Mbappe i ostali gubitnici iz Reala učinili

Xabi Alonso je bivši. Neočekivan kraj ere koja je trebala donijeti nove trofeje u vitrine Real Madrida. Problema je bilo od početka, neki igrači su ga "bušili" i sve je vodilo otkazu, kojeg je na kraju i dobio. Ipak, Alonso je ostao gospodin do kraja. Oprostio se lijepom porukom, a izašla je i snimka sa Superkupa koja to dodatno potvrđuje.

Iako je Real izgubio od Barcelone 3-2, Alonso je pozvao igrače da naprave "špalir" i pljeskom pozdrave igrače Barcelone. Prvi je na to poludio Kylian Mbappé, koji je odmah počeo vikati kako je to glupo i nema smisla te je krenuo prema svlačionici. A onda se još jednom pokazalo koliko Alonso nema svlačionicu. Većina igrača krenula je za Francuzom, a Xabi je ostao sam i s poraženim izrazom lica napustio teren. Nije to bio poraz od Barcelone, već od njegovih momaka.

Očekivano, objava je izazvala pravu lavinu reakcija, a velika većina komentara oštro osuđuje ponašanje francuskog napadača. Korisnici su Mbappéa prozvali zbog "ega i ponosa", a njegovo ponašanje opisali kao "pogrešno i neprofesionalno" te "odvratno". Jedan od najpopularnijih komentara ističe da je to bio trenutak u kojem je Alonso shvatio da mora dati ostavku, dok drugi tvrdi da ovakvi ispadi dokazuju da Real Madrid postaje klub "serijskih gubitnika" koji se moraju naučiti gubiti s čašću.

Alonso je vrlo brzo nakon toga dobio otkaz. Posao je preuzeo Alvaro Arbeloa te se okrenula nova stranica u "kraljevskom" klubu. Ostaje za vidjeti kako će se Arbeloa odnositi prema svlačionici i hoće li moći obuzdati ego silnih zvijezda.