VIDEO Amerikanci ne prestaju s gafovima: Voditeljica je šokirala izjavom o Bosni i Hercegovini

Na društvenoj mreži X pojavio se kratki video isječak koji je privukao pažnju korisnika, a u videu poznata američka voditeljica i politička komentatorica Ana Kasparian iznenadila je svojim neznanjem geografije.

Naime, Kasparian je govoreći o utakmici šesnaestine finala između domaćina Amerike i BiH za Bosnu i Hercegovinu smatrala da je riječ o dvije različite države. Voditeljica je objašnjavala skandal oko američkog reprezentativca Folarina Baloguna, a onda je izgovorila rečenicu koja je mnoge ostavila u šoku.

Ana Kasparian thinks Bosnia & Herzegovina are two different countries, which the US played against during the same match. pic.twitter.com/lLPV4wQNyj — Ana Kasparian Clips (@kasparianclips) July 7, 2026

- Kao sportska stručnjakinja u našoj kompaniji, jako sam uzbuđena što mogu objasniti i sažeti što se ovdje zapravo događa, pa vas molim za malo strpljenja. Dakle, Balogun je dobio crveni karton na utakmici SAD-a i Bosne i Hercegovine. Očito, budući da su to dvije male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dvije male zemlje - izjavila je u prijenosu.

Podsjetimo, reprezentacija BiH već je prije 'zadavala glavobolje' američkim novinarima. Voditeljica televizije ABC, Abigail Vélez, našla se u središtu skandala nakon što je izjavila da ne zna baš ništa o toj zemlji.