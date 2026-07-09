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VIDEO Amerikanci ne prestaju s gafovima: Voditeljica je šokirala izjavom o Bosni i Hercegovini

Piše 24sata,
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VIDEO Amerikanci ne prestaju s gafovima: Voditeljica je šokirala izjavom o Bosni i Hercegovini
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Ana Kasparian šokirala je internet: Bosnu i Hercegovinu proglasila je dvjema državama i nasmijala, ali i zgrozila gledatelje

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Na društvenoj mreži X pojavio se kratki video isječak koji je privukao pažnju korisnika, a u videu poznata američka voditeljica i politička komentatorica Ana Kasparian iznenadila je svojim neznanjem geografije. 

Naime, Kasparian je govoreći o utakmici šesnaestine finala između domaćina Amerike i BiH za Bosnu i Hercegovinu smatrala da je riječ o dvije različite države. Voditeljica je objašnjavala skandal oko američkog reprezentativca Folarina Baloguna, a onda je izgovorila rečenicu koja je mnoge ostavila u šoku. 

- Kao sportska stručnjakinja u našoj kompaniji, jako sam uzbuđena što mogu objasniti i sažeti što se ovdje zapravo događa, pa vas molim za malo strpljenja. Dakle, Balogun je dobio crveni karton na utakmici SAD-a i Bosne i Hercegovine. Očito, budući da su to dvije male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dvije male zemlje - izjavila je u prijenosu.

Podsjetimo, reprezentacija BiH već je prije 'zadavala glavobolje' američkim novinarima. Voditeljica  televizije ABC, Abigail Vélez, našla se u središtu skandala nakon što je izjavila da ne zna baš ništa o toj zemlji. 

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