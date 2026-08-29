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VIDEO Ana Maria Marković zabila prvijenac za Hajduk!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Ana Maria Marković zabila prvijenac za Hajduk!
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Hajdučice su u Zmijavcima razbile Međimurje 6-1 nakon ranog šoka i furioznog preokreta, a blistala je Ana Maria Marković

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Nogometašice Hajduka na najbolji su mogući način otvorile novu prvenstvenu sezonu. Na gostovanju u Zmijavcima, "bijele" su odigrale vrlo uvjerljivu utakmicu i s čak 6-1 svladale Međimurje.

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Foto: Instagram

Iako su od samog početka nametnule visok tempo i stvarale prilike, Splićanke su se prve našle u rezultatskom minusu. Međimurje je povelo već u šestoj minuti. Nakon ubačaja s lijeve strane, Sara Gotal ostala je neometana na šest metara te preciznim udarcem pogodila desnu stranu mreže.

Hajduk je vrlo brzo preuzeo kontrolu nad susretom i krenuo po izjednačenje. Ana Marija Marković u jednoj je od prvih prilika zaprijetila glavom s pet metara, no lopta je otišla pokraj vratnice. Ipak, 29. minuta donijela je ono što su Bijele tražile. Marković je pobjegla po desnoj strani, ušla u kazneni prostor i udarcem iz nezgodnog kuta matirala vratarku za 1-1.

Gošće nisu dugo mogle izdržati pritisak. U 35. minuti Sara Herceg primila je loptu na lijevoj strani i preciznim udarcem iskosa pronašla put do mreže za preokret i vodstvo Hajduka 2-1.

Hajdučice su do kraja prvog dijela nastavile prijetiti. Barbara Živković u 43. minuti lijepo je ubacila s desnog boka, no Marković nije uspjela najbolje reagirati pred vratima. U drugoj minuti sudačke nadoknade Janja Čanjevac bila je prisebnija i povećala prednost Bijelih na 3-1.

Ni nakon odmora Hajduk nije spuštao tempo. Splićanke su nastavile stvarati prilike, a nagrada je stigla u 62. minuti. Branka Bagarić tek je ušla u igru, a vrlo brzo pokazala koliko može donijeti. Nakon individualne akcije probila je do kaznenog prostora i preciznim udarcem povećala prednost na 4-1.

Petom pogotku prethodila je odlična kombinacija Hajdukovih igračica. Bagarić je pronašla Marković na desnoj strani, a ona je pravodobnim ubačajem pronašla Ivanu Vlajčević na drugoj vratnici. Vlajčević je bez većih problema poslala loptu u praznu mrežu za 5-1.

Konačan rezultat postavljen je u sudačkoj nadoknadi. Luana Vanjak ubacila je s desne strane, Bagarić je pokušala glavom, a vratarka Međimurja uspjela je tek kratko odbiti loptu. Na nju je najbrže reagirala Vlajčević i drugim pogotkom zaključila sjajnu Hajdukovu pobjedu od 6-1.
 

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