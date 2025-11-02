Obavijesti

VIDEO Andrej Kramarić ponovno asistirao u Bundesligi! Evo kako

VIDEO Andrej Kramarić ponovno asistirao u Bundesligi! Evo kako
Četvrta je ovo utakmica u nizu u kojoj Kramarić ostvaruje gol/asistenciju, prije ove je na tri dvoboja zaredom ostvario po gol i asistenciju!

Andrej Kramarić ušao je u sjajnu formu u Hoffenheimu! Asistirao je za gol protiv Wolfsburga i nastavio sjajan niz!

Hrvatski reprezentativac počeo je dvoboj protiv "vukova" s klupe, ali je u igru ušao na startu drugog dijela. Samo četiri minute nakon, asistirao je za gol.

Izvukao se na poziciju lijevog krila, oslobodio si prostor za centaršut i onda lijevom nogom poslao dobru loptu u sredinu, gdje je najviši bio Promel i zabio za 1-2. 

Kramarićevu asistenciju pogledajte OVDJE

Četvrta je ovo utakmica u nizu u kojoj Kramarić ostvaruje gol/asistenciju, prije ove je na tri dvoboja zaredom ostvario po gol i asistenciju! 

