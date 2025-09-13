Obavijesti

Sport

Komentari 0
NASTAVLJA 'TRPATI'

VIDEO Andrej Kramarić zabio prvi gol u sezoni u Bundesligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Andrej Kramarić zabio prvi gol u sezoni u Bundesligi
Foto: R4997 Hasan Bratic

Kramarić je donio vodstvo Hoffenheimu u 45. minuti, kada je bio sigurni izvođač penala. Uslijedilo je nekoliko nevjerojatnih minuta, s obzirom na to da je do 51. minute palo još tri gola!

U trećem kolu Bundeslige, hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić i njegov Hoffenheim gostovali su kod Union Berlina, a "vatreni", koji je zabio golove protiv Farskih Otoka i Crne Gore, sada je "krstio" mrežu i u novoj sezoni Bundeslige. 

Kramarić je donio vodstvo Hoffenheimu u 45. minuti, kada je bio sigurni izvođač penala. Njegov gol možete pogledati OVDJE. Fisnik Asllani povisio je vodstvo u nadoknadi prvog poluvremena, a serija golova nastavila se i u drugom poluvremenu. Union je smanjio u 49. minuti preko Ilyasa Ansaha, ali je u Asllani u 51. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici za 3-1.

Utakmica je i dalje u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025