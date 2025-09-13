VIDEO Andrej Kramarić zabio prvi gol u sezoni u Bundesligi

U trećem kolu Bundeslige, hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić i njegov Hoffenheim gostovali su kod Union Berlina, a "vatreni", koji je zabio golove protiv Farskih Otoka i Crne Gore, sada je "krstio" mrežu i u novoj sezoni Bundeslige.

Kramarić je donio vodstvo Hoffenheimu u 45. minuti, kada je bio sigurni izvođač penala. Njegov gol možete pogledati OVDJE. Fisnik Asllani povisio je vodstvo u nadoknadi prvog poluvremena, a serija golova nastavila se i u drugom poluvremenu. Union je smanjio u 49. minuti preko Ilyasa Ansaha, ali je u Asllani u 51. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici za 3-1.

Utakmica je i dalje u tijeku...