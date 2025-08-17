Obavijesti

VIDEO/ANKETA Je li Arsenal poveo protiv Uniteda nakon prekršaja u napadu? Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Zanimljivo, United u prvih osam kola Premier lige igra protiv Arsenala, Manchester Cityja, Chelseaja i Liverpoola, između ostalog. "Topnike" nakon gostovanju na Old Traffordu čeka dvoboj protiv Leeds Uniteda na Emiratesu

Manchester United i Arsenal sastali su se u derbiju 1. kola Premier lige, a na Old Traffordu je prvi zabio Arsenal. Točnije, Riccardo Calafiori (23) u 13. minuti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjed navijača Manchester Uniteda 00:56
Prosvjed navijača Manchester Uniteda | Video: KanalRi

Ipak, golu je prethodio mogući prekršaj u napadu igrača Arsenalu na golmanu "crvenih vragova" Bayindiru. Arsenalov je nogometaš napravio blok nad domaćim golmanom, ali prema mišljenju sudaca, nije riječ o prekršaju i gol je priznat. 

Gol Arsenala pogledajte OVDJE

OSTALO

