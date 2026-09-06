Hrvatski napadač za svoju Osasunu protiv Alavesa postigao je dva gola na teškom gostovanju i porazu od Alavesa 5-2
VIDEO Ante Budimir ne prestaje trpati! Zabio je još dva komada
Ante Budimir ove je sezone nastavio gdje je stao prošle u dresu Osasune. Hrvatski napadač ne prestaje zabijati. U 4. kolu španjolske La Lige Osasuna Ante Budimira gostovala je kod Alavesa koji je slavio rezultatom 5-2. Nakon prvog poluvremena Alaves je vodio 2-0, a onda je na početku drugog dijela hrvatski napadač donio nadu Osasuni.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
S lijeve strane sjajno je ubacio Moi Gomez, a onda je Budimir u svom stilu bio najviši u šesnaestercu i glavom pogodio za 2-1. 'Vatrenom' je to bio već treći gol sezone, a prva dva postigao je iz kaznenog udarca.
Ubrzo nakon toga gola je Lucas Boye fenomenalnim golom povećao prednost na 3-1, no Budimir je zato u 64. minuti izborio kazneni udarac i potom ga sam realizirao za smanjenje na 3-2 i novu nadu kluba iz Pamplone, ali to nije bilo dovoljno jer su gosti zabili još domaćini zabili još dva gola.
Golove sa susreta možete pogledati OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+