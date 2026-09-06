VIDEO Ante Budimir ne prestaje trpati! Zabio je još dva komada

Ante Budimir ove je sezone nastavio gdje je stao prošle u dresu Osasune. Hrvatski napadač ne prestaje zabijati. U 4. kolu španjolske La Lige Osasuna Ante Budimira gostovala je kod Alavesa koji je slavio rezultatom 5-2. Nakon prvog poluvremena Alaves je vodio 2-0, a onda je na početku drugog dijela hrvatski napadač donio nadu Osasuni.

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S lijeve strane sjajno je ubacio Moi Gomez, a onda je Budimir u svom stilu bio najviši u šesnaestercu i glavom pogodio za 2-1. 'Vatrenom' je to bio već treći gol sezone, a prva dva postigao je iz kaznenog udarca.

Ubrzo nakon toga gola je Lucas Boye fenomenalnim golom povećao prednost na 3-1, no Budimir je zato u 64. minuti izborio kazneni udarac i potom ga sam realizirao za smanjenje na 3-2 i novu nadu kluba iz Pamplone, ali to nije bilo dovoljno jer su gosti zabili još domaćini zabili još dva gola.

Golove sa susreta možete pogledati OVDJE.