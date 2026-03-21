VIDEO Budimir je kralj zračnih prostora! Pogledajte gol Hrvata

Osasuna je dočekala Gironu u 29. kolu La Lige i pobijedila 1-0, a gol odluke pao je u 80. minuti. Zabio je, a tko drugi nego Ante Budimir!

Hrvat je iskoristio ubačaj Barje s lijeve strane i glavom zabio već 14. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone, čime se izjednačio s Lamineom Yamalom na trećem mjestu ljestvice strijelaca. Gol pogledajte OVDJE

Napadaču "vatrenih" to je 16. gol u svim natjecanjima ove sezone, a Osasuna je deveta momčad španjolskog prvenstva sa 37 bodova, dok je Girona 12. s tri boda manje.