ZABIO 14. U LA LIGI

VIDEO Budimir je kralj zračnih prostora! Pogledajte gol Hrvata

Piše Petar Božičević,
VIDEO Budimir je kralj zračnih prostora! Pogledajte gol Hrvata
Hrvat je iskoristio asistenciju Barje i zabio već 14. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone, čime se izjednačio s Lamineom Yamalom na trećem mjestu ljestvice strijelaca

Osasuna je dočekala Gironu u 29. kolu La Lige i pobijedila 1-0, a gol odluke pao je u 80. minuti. Zabio je, a tko drugi nego Ante Budimir

Hrvat je iskoristio ubačaj Barje s lijeve strane i glavom zabio već 14. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone, čime se izjednačio s Lamineom Yamalom na trećem mjestu ljestvice strijelaca. Gol pogledajte OVDJE

Napadaču "vatrenih" to je 16. gol u svim natjecanjima ove sezone, a Osasuna je deveta momčad španjolskog prvenstva sa 37 bodova, dok je Girona 12. s tri boda manje. 

Komentari 4
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, oženio je Niku Perenčević. Par je u petak imao svadbu, a uzvanici su se pridružili na fešti u zagrebačkom hotelu Westin. Među poznatim licima uočeni su Stipe Pletikosa, Zlatko Mateša, a i predsjednik Uefe, Aleksander Čeferin
Nika Perenčević, kći tajkuna, udala se za Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Vjenčali su se u petak u Zagrebu, a brojna poznata lica iz hrvatskog sporta i javnog života prisustvovali su njihovoj velikoj večeri u zagrebačkom hotelu Westin.

