VIDEO Ante Šuto zabio dva vrlo slična gola protiv Varaždina! Domaćin se brzo vratio u dvoboj

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Napadač Slaven Belupa dvaput je pobjegao domaćoj obrani i izbio sam pred domaćim golmanom te realizirao šansu. Za Varaždince je pogodio Mamić svega tri minute nakon drugog gola Šute

Varaždin i Slaven Belupo sastali su se u 11. kolu HNL-a, a uzbuđenja ne nedostaje od samog starta dvoboja. Već u sedmoj minuti domaći su zaprijetili preko Latkovića kojeg su morali iznijeti nosilima nekoliko minuta kasnije, a prvi je zabio Slaven. 

Dugu je loptu sa svoje polovice poslao Nestorovski duboko u polovicu Varaždina, a Šuto je iskoristio nepažnju domaće obrane, pobjegao joj pa mirno zabio u 24. za 0-1.

Isti igrač povisio je rezultat osam minuta kasnije, praktički na isti način! Ovog puta asistent je Mitrović koji je poslao sjajnu dubinsku loptu za napadača Slavena koji je zaobišao domaćeg golmana i pogodio za 0-2. 

Ipak, Varaždin je nakon samo tri minute smanjio na 1-2, zabio je Luka Mamić. 

Golove pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku...

