Obavijesti

Sport

Komentari 1
REMI NA WEMBLEYU

VIDEO Araujo mesarski ušao u Fodena pa prošao bez kazne, Urugvaj je zaustavio Englesku

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Engleska i Urugvaj remizirali 1-1 na Wembleyu! Dominacija bez šansi, krvnički startovi i drame u završnici. White i Valverde strijelci, Tuchel poludio na Bielsu

Nogometna reprezentacija Engleske dočekala je na londonskom Wembleyju Urugvaj te je nakon neuvjerljive predstave i prijateljske utakmice s vrlo malo pravih prilika remizirala odigravši 1-1. Engleska će na skorašnjem Svjetskom prvenstvu biti prvi suparnik Hrvatske u skupini L. Utakmica se u Dallasu igra 17. lipnja. Engleski izbornik Thomas Tuchel je od prve minute na travnjak poslao prilično razbarušenu momčad bez nekih od glavnih zvijezda. Startali su Trafford, Livramento, Maguire, Tomori, Spence, Garner, Henderson, Foden, Madueke, Rashford i Solanke.

Cijelo prvo poluvrijeme prošlo je u dominaciji Engleske, ali bila je to nekonkretna dominacija domaćina koji je kružio oko žestoke i organizirane urugvajske obrane, a opasnost se mogla roditi jedino nakon prekida ili poslije brojnih ubacivanja. Dobro poznata čvrsta urugvajska reprezentacija ovaj je dvoboj ponekad shvatila i izvan prijateljskih okvira pa Urugvajci nisu štedjeli sebe, ali niti suparnika.

U sporom ritmu i bez pravih prilika prošlo je cijelo prvo poluvrijeme, a ništa bitno drugačiji nije bio niti nastavak dvoboja. No početkom nastavka Ronald Araujo ušao je krvnički u Phila Fodena i samo ga pukom srećom nije teško ozlijedio, a zato nije dobio ni žuti karton (nije bio ni faul?!). No njegov izbornik Marcelo Bielsa je dobio bukvicu kolege Thomasa Tuchela koji je s razlogom poludio.

Video pogledajte OVDJE.

International Friendly - England v Uruguay
Foto: Toby Melville

Bez ikakvih uzbuđenja trajala je utakmica do 71. minute kada je najbolju šansu dotad imao Calvert-Lewin, ali glavom nije pogodio iz idealne situacije. Deset minuta kasnije napokon je postignut i pogodak. Nakon kornera kojeg je izveo Palmer lopta je kroz gužvu igrača došla do Bena Whitea koji je iz blizine bio strijelac za 1-0. Utakmica se posve zaoštrila u završnici, a Urugvaj je šansu za izjednačenje dobio u nadoknadi. Start strijelca Whitea na Vinasu je okarakteriziran kao jedanaesterac, a Valverde je pogodio za konačnih 1-1.

Video pogledajte OVDJE.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026