VIDEO Arber Hoxha briljira i u Albaniji. Pogledajte golčinu s 20 metara u prijateljskom susretu

Arber Hoxha u zadnje je vrijeme u fantastičnoj formi u Dinamu, a sada je to prenio i na reprezentaciju. Albanija je pobijedila Jordan 4-2 u prijateljskoj utakmici, a Hoxha je postigao fenomenalan gol za 3-1. Albanska reprezentacija je prije dva dana pobijedila Srbiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te nakon šest utakmica ima 11 bodova i na drugom je mjestu skupine K.

Albanija je odlučila odigrati prijateljsku utakmicu s obzirom na to da im je susret protiv Srbije bio jedina obveza u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Jordan je već izborio Svjetsko prvenstvo te je i on tražio brušenje forme. U Tirani je Albanija pobijedila 4-2, a jedan od junaka bio je upravo Hoxha koji je u trans bacio navijače domaćih.

Jordan je poveo u 28. minuti golom Al-Rashdana da bi Abualnadi zabio autogol i poravnao rezultat. U drugom poluvremenu Albanija preokreće preko Broje, a za 3-1 zabija Hoxha svoj prepoznatljiv gol. Projurio je po lijevoj strani, neuhvatljivo ušao u sredinu i opalio izvan kaznenog prostora. Pucao je i neobranjivo pogodio ispod prečke. Bajrami je u 79. zabio za 4-1, a Olwan je smanjio na 4-2 i postavio konačni rezultat.

Reprezentacija Albanije će u studenom igrati protiv Andore u gostima te Engleske kod kuće u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te se nadaju drugom mjestu i doigravanju za Mundijal.

