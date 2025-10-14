Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN GOL

VIDEO Arber Hoxha briljira i u Albaniji. Pogledajte golčinu s 20 metara u prijateljskom susretu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Arber Hoxha briljira i u Albaniji. Pogledajte golčinu s 20 metara u prijateljskom susretu
Foto: screenshot/reddit

Albanija je odigrala prijateljsku utakmicu protiv Jordana i pobijedila 4-2. Jedan od najboljih igrača bio je Dinamov Arber Hoxha koji je zabio fenomenalan gol za 3-1

Arber Hoxha u zadnje je vrijeme u fantastičnoj formi u Dinamu, a sada je to prenio i na reprezentaciju. Albanija je pobijedila Jordan 4-2 u prijateljskoj utakmici, a Hoxha je postigao fenomenalan gol za 3-1. Albanska reprezentacija je prije dva dana pobijedila Srbiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te nakon šest utakmica ima 11 bodova i na drugom je mjestu skupine K.

Albania [3]-1 Jordan - Arbër Hoxha great goal 75'
byu/4gjdtokurwa insoccer

Albanija je odlučila odigrati prijateljsku utakmicu s obzirom na to da im je susret protiv Srbije bio jedina obveza u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Jordan je već izborio Svjetsko prvenstvo te je i on tražio brušenje forme. U Tirani je Albanija pobijedila 4-2, a jedan od junaka bio je upravo Hoxha koji je u trans bacio navijače domaćih. 

Jordan je poveo u 28. minuti golom Al-Rashdana da bi Abualnadi zabio autogol i poravnao rezultat. U drugom poluvremenu Albanija preokreće preko Broje, a za 3-1 zabija Hoxha svoj prepoznatljiv gol. Projurio je po lijevoj strani, neuhvatljivo ušao u sredinu i opalio izvan kaznenog prostora. Pucao je i neobranjivo pogodio ispod prečke. Bajrami je u 79. zabio za 4-1, a Olwan je smanjio na 4-2 i postavio konačni rezultat.

Reprezentacija Albanije će u studenom igrati protiv Andore u gostima te Engleske kod kuće u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te se nadaju drugom mjestu i doigravanju za Mundijal.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal
KVALIFIKACIJE ZA SP

Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal

Hrvatska bi mogla završiti u skupini s najboljim reprezentacijama svijeta, kao što su Španjolska, Argentina i Francuska. Strijelac jedinog gola u pobjedi Njemačke bio je Nick Woltemade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025