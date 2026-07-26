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VIDEO Argentinska TV napravila popis mrzitelja 'gaučosa' na SP-u. Evo kako su ih predstavili

Piše 24sata,
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VIDEO Argentinska TV napravila popis mrzitelja 'gaučosa' na SP-u. Evo kako su ih predstavili
Foto: Evan Vucci
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Argentinska TV složila je ‘momčad argentinofobije’ i izazvala viralni kaos, a mreže gore od šala i memeova

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Društvenom mrežom X proširila se snimka argentinske televizijske emisije s postaje Canal 22, koja je privukla veliku pažnju javnosti. U videu je predstavljena 'momčad argentinofobije' koja je sastavljena od brojnih poznatih osoba koje su tijekom Svjetskog prvenstva kritizirale Argentinu. 

Na grafici virtualnog nogometnog terena predstavljena je 'idealna jedanaestorka' onih koji navodno mrze Argentinu. Popis uključuje brojne političare, sportaše i javne osobe. Uključili su gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum, španjolsku pjevačica Rosalía, američkog glumca Samuel L. Jacksona, čileanskog glumca Pedro Pascal, američkog influencera IShowSpeed, španjolskog streamera Ibaija Llanosa, egipatskog izbornika Hossama Hassana, Miu Khalifu i britanskog novinara Piersa Morgana.

Ono što gledamo posljednjih sati u svijetu jest operacija propagande ili demonizacije - rekao je voditelj emisije Jonatan Viale. 

Reakcije na društvenim mrežama bile su pretežno humoristične. Korisnici su ismijavali apsurdnost situacije, a objava je brzo postala viralna, potaknuvši brojne šale i memeove. 
 

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