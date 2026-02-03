VIDEO Arsenal je nakon osam godina ušao u finale liga kupa

Obavijesti

IZBACIO CHELSEA

Arsenal je nakon osam godina ušao u finale liga kupa

Arsenal je nakon osam godina ušao u finale liga kupa
Arsenal izbacio Chelsea i plasirao se u finale Liga kupa! Havertz heroj s pogotkom u sudačkoj nadoknadi i čeka pobjednika dvoboja Cityja i Newcastlea

Nogometaši Arsenala plasirali su se u finale engleskog Liga kupa nakon što su i u uzvratu na svom Emiratesu pobijedili Chelsea 1-0.  U prvoj utakmici na Stamford Bridgeu Arsenal je slavio 3-2. 

Arsenal je osigurao mjesto u finalu Liga kupa zahvaljujući golu bivšeg napadača "bluesa" Kaija Havertza u sudačkoj nadoknadi. Video pogledajte OVDJE.

U prvom finalu liga kupa od 2018., vodeći sastav Premier lige suočit će se s Manchester Cityjem ili Newcastle Unitedom koji će u srijedu igrati uzvratnu utakmicu polufinala. City vodi 2-0 nakon prve utakmice.

