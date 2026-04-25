VIDEO Arsenal se vratio na vrh Premier lige golčinom Ezea!
Uspjeli su nogometaši Arsenala na svom Emirates stadionu pobijediti Newcastle s 1-0 u dvoboju 34. kola engleske Premier lige čime su se vratili na vrh ljestvice.
Subotnji je dvoboj odlučen već u devetoj minuti kada je postignut jedini pogodak. Arsenal je tada kombinirao nakon kornera, a sjajno je s vrha šesnaesterca potegnuo Eze te je pogodio suprotni kut za 1-0. Gol pogledajte OVDJE
U ostatku ogleda Arsenal je igrao kao i posljednjih tjedana. Mučio se, tražio drugi pogodak, ali se i branio te je do kraja ipak zadržao taj jedan gol prednosti.
Ponovno vodeći Arsenal ima tri boda više od Manchester Cityja, ali i jednu utakmicu više. Do kraja sezone "topnici" imaju za odigrati još četiri utakmice.
