TITULA SVE BLIŽE

Arsenal srušio Everton!

Piše HINA
VIDEO Arsenal srušio Everton!
Na vrhu ljestvice sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje.

 Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, sretno su i spretno osvojili tri domaća boda u 30. kolu pobjedom 2-0 protiv Evertona. U prvom poluvremenu Everton je odigrao hrabro i posve ravnopravno protiv favoriziranog domaćina. Pritom su gosti propustili neke sjajne šanse. Arsenal je u nastavku pritisnuo suparnika iz Liverpoola i nakon što su gosti sve preživjeli nesretno su pali u 89. minuti. Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Golman Evertona Pickford u prazno je izletio na ubačaj, a lopta se sretno odbila do Gyoekeresa koji je poslao loptu u praznu mrežu za vodstvo Arsenala. Za kraj je u 97. minuti 16-godišnji Dowman postavio konačnih 2-0. Na vrhu ljestvice sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje.

Newcastle je u Londonu s minimalnih 1-0 pobijedio Chelsea i oduzeo mu važne bodove na putu prema pozicijama koje vode u Ligu prvaka. Jedini je pogodak postigao Gordon već u 18. minuti, a svoju je momčad podigao na deveto mjesto ljestvice.

Samo je jedan pogodak postignut u uvodne dvije subotnje utakmice 30. kola, a nogometaši Brightona su u gostima svladali Sunderland 1-0. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Minteh u 58. minuti, a ovom se pobjedom Brighton bodovno izjednačio na ljestvici sa subotnjim suparnikom. Sunderland je upisao treći domaći ligaški poraz u nizu.

Bez golova je završila utakmica Burnleyja i Bournemoutha čime je Burnley napravio novi korak prema povratku u Championship. Ostao je Burnley uvjerljivo pretposljednji na ljestvici i do spasa mu u ovom trenutku nedostaje čak osam bodova.

U nedjelju će se za prvenstvene bodove boriti Crystal Palace - Leeds, Manchester United - Aston Villa, Nottingham Forest - Fulham i Liverpool - Tottenham. Zadnja utakmica igra se u ponedjeljak, a sastaju se Brentford - Wolverhampton.

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

