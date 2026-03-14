VIDEO Arsenal srušio Everton!

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, sretno su i spretno osvojili tri domaća boda u 30. kolu pobjedom 2-0 protiv Evertona. U prvom poluvremenu Everton je odigrao hrabro i posve ravnopravno protiv favoriziranog domaćina. Pritom su gosti propustili neke sjajne šanse. Arsenal je u nastavku pritisnuo suparnika iz Liverpoola i nakon što su gosti sve preživjeli nesretno su pali u 89. minuti. Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

Golman Evertona Pickford u prazno je izletio na ubačaj, a lopta se sretno odbila do Gyoekeresa koji je poslao loptu u praznu mrežu za vodstvo Arsenala. Za kraj je u 97. minuti 16-godišnji Dowman postavio konačnih 2-0. Na vrhu ljestvice sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje.

Newcastle je u Londonu s minimalnih 1-0 pobijedio Chelsea i oduzeo mu važne bodove na putu prema pozicijama koje vode u Ligu prvaka. Jedini je pogodak postigao Gordon već u 18. minuti, a svoju je momčad podigao na deveto mjesto ljestvice.

Samo je jedan pogodak postignut u uvodne dvije subotnje utakmice 30. kola, a nogometaši Brightona su u gostima svladali Sunderland 1-0. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Minteh u 58. minuti, a ovom se pobjedom Brighton bodovno izjednačio na ljestvici sa subotnjim suparnikom. Sunderland je upisao treći domaći ligaški poraz u nizu.

Bez golova je završila utakmica Burnleyja i Bournemoutha čime je Burnley napravio novi korak prema povratku u Championship. Ostao je Burnley uvjerljivo pretposljednji na ljestvici i do spasa mu u ovom trenutku nedostaje čak osam bodova.

U nedjelju će se za prvenstvene bodove boriti Crystal Palace - Leeds, Manchester United - Aston Villa, Nottingham Forest - Fulham i Liverpool - Tottenham. Zadnja utakmica igra se u ponedjeljak, a sastaju se Brentford - Wolverhampton.