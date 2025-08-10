Obavijesti

Sport

Komentari 3
BOGOLIN ZAUSTAVIO JURIĆA

VIDEO Atalanta i Opatija remizirali u golijadi! 'Božica' nastupila u vrlo jakom sastavu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Atalanta i Opatija remizirali u golijadi! 'Božica' nastupila u vrlo jakom sastavu
Foto: NK Opatija/Facebook

Atalanta će prije početka sezone još odigrati prijateljsku utakmicu protiv Juventusa 16. kolovoza, dok Opatija istog dana otvara sezonu u Prvoj NL protiv BSK Bijelog Brda

Atalanta i Opatija odigrali su 3-3 u pripremnoj utakmici pred početak sezone. Favorizirani Talijani nastupili su u vrlo jakom sastavu i dvaput vodili, ali momčad iz Prve NL stigla je do velikog rezultata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening Ivana Jurića u Romi 01:45
Trening Ivana Jurića u Romi | Video: AS Roma

Povela je Atalanta u 23. golom Sulemane, ali Žlibanović pogađa za 1-1 šest minuta kasnije. Mlađi Sulemana (Ibrahim) pogodio je za 2-1 u 34., ali tik pred odlazak na odmor zabija Žlibanović svoj drugi za 2-2. 

Opatija je uspjela povesti u 50. minuti golom Ohiremena, a remi je domaćinu osigurao Srbin Lazar Samardžić golom s bijele točke u 71. minuti. 

Sve golove pogledajte OVDJE

Atalanta će prije početka sezone još odigrati prijateljsku utakmicu protiv Juventusa 16. kolovoza, dok Opatija istog dana otvara sezonu u Prvoj NL protiv BSK Bijelog Brda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025