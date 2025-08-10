VIDEO Atalanta i Opatija remizirali u golijadi! 'Božica' nastupila u vrlo jakom sastavu

Atalanta i Opatija odigrali su 3-3 u pripremnoj utakmici pred početak sezone. Favorizirani Talijani nastupili su u vrlo jakom sastavu i dvaput vodili, ali momčad iz Prve NL stigla je do velikog rezultata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:45 Trening Ivana Jurića u Romi | Video: AS Roma

Povela je Atalanta u 23. golom Sulemane, ali Žlibanović pogađa za 1-1 šest minuta kasnije. Mlađi Sulemana (Ibrahim) pogodio je za 2-1 u 34., ali tik pred odlazak na odmor zabija Žlibanović svoj drugi za 2-2.

Opatija je uspjela povesti u 50. minuti golom Ohiremena, a remi je domaćinu osigurao Srbin Lazar Samardžić golom s bijele točke u 71. minuti.

Sve golove pogledajte OVDJE

Atalanta će prije početka sezone još odigrati prijateljsku utakmicu protiv Juventusa 16. kolovoza, dok Opatija istog dana otvara sezonu u Prvoj NL protiv BSK Bijelog Brda.