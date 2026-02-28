VIDEO Atletico Madrid jedva dobio 'fenjeraša' u 94. minuti

U posljednjoj subotnjoj utakmici 26. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Atletica su golom u 94. minuti slavili s 1-0 kod Ovieda.

Nastavila se time ovosezonska boljka Atletica koji stalno prolazi kroz muke kada u gostima igra protiv slabije plasiranih sastava.

Ovaj put je Atletico doslovno iščupao pobjedu u posljednjim trenucima susreta, u 94. minuti je Argentinac Alvarez zabio za gostujuće slavlje, premda je tijekom utakmice bolji dojam ostavio Oviedo. Gol pogledajte OVDJE

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Pogodak Alvareza bio je jedini udarac Atletica u okvir vrata tijekom dvoboja. Atletico je skočio na treće mjesto ljestvice, dok je Oviedo ostao posljednji.