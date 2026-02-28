Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRESUDIO ALVAREZ

VIDEO Atletico Madrid jedva dobio 'fenjeraša' u 94. minuti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Atletico Madrid jedva dobio 'fenjeraša' u 94. minuti
2
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Pogodak Alvareza bio je jedini udarac Atletica u okvir vrata tijekom dvoboja. Atletico je skočio na treće mjesto ljestvice, dok je Oviedo ostao posljednji

Admiral

U posljednjoj subotnjoj utakmici 26. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Atletica su golom u 94. minuti slavili s 1-0 kod Ovieda.

Nastavila se time ovosezonska boljka Atletica koji stalno prolazi kroz muke kada u gostima igra protiv slabije plasiranih sastava.

Ovaj put je Atletico doslovno iščupao pobjedu u posljednjim trenucima susreta, u 94. minuti je Argentinac Alvarez zabio za gostujuće slavlje, premda je tijekom utakmice bolji dojam ostavio Oviedo. Gol pogledajte OVDJE

LaLiga - Real Oviedo v Atletico Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Pogodak Alvareza bio je jedini udarac Atletica u okvir vrata tijekom dvoboja. Atletico je skočio na treće mjesto ljestvice, dok je Oviedo ostao posljednji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026