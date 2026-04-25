VIDEO Atletico prekinuo mini krizu u golijadi protiv Athletica!

Nogometaši madridskog Atletica upisali su novu prvenstvenu pobjedu, u 33. kolu španjolske La Lige pred svojim su navijačima svladali Athletic s 3-2.

Nakon prvog poluvremena gosti iz Bilbaa su vodili golom Paredesa u 23. minuti. Potpuni preokret se dogodio početkom drugog dijela kada je Atletico brzopotezno postigao dva pogotka. Prvo je Griezmann, najbolji strijelac u povijesti Atletica, izjednačio u 49. minuti, dok je već u 54. bilo 2-1 kada je Norvežanin Sorloth bio strijelac.

Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Čuvao je domaćin vodstvo sve do kraja, čak štoviše, Sorloth je u 93. minuti zabio još jednom za 3-1, nakon lijepe asistencije Moline. Uspio je do kraja još i Athletic stići do drugog gola. Guruzeta je u 97. bio strijelac za konačnih 3-2 domaćina. Golove pogledajte OVDJE

Prva je ovo pobjeda Simeonove momčadi nakon četiri utakmice u La Ligi bez slavlja.

Atletico je i dalje četvrti na ljestvici sa 60 bodova, dok je Athletic deveti sa 41 bodom. Madridskom klubu slijedi duel s Arsenalom u polufinalu Lige prvaka.