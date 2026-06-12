Bosna i Hercegovina se vratila na SP nakon 12 godina, a u Torontu je pažnju ukrala atraktivna navijačica Zmajeva i zapalila tribine
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VIDEO Atraktivna navijačica BiH zapalila atmosferu u Torontu
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Bosna i Hercegovina vratila se na Svjetsko prvenstvo nakon dugih 12 godina izbivanja, a 'zmajevi' u prvoj utakmici skupine B igraju protiv domaćina Kanade. Na tribina u Torontu je nekoliko tisuća navijača BiH, ali posebnu pažnju plijenila je atraktivna navijačica 'zmajeva'.
Atraktivna Bosanka nije ostavila ravnodušnim mnoge na stadionu, a video s njom u krupnom kadru objavio je novinar HRT-a Viki Ivanović.
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