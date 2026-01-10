VIDEO Auu, kakva raketaa! Martin Baturina spasio Como golčinom u sudačkoj nadoknadi

Martin Baturina spasio je Como poraza od Bologne u 20. kolu Serie A. Hrvatski veznjak zabio je nevjerojatnu golčinu u 94. minuti za konačnih 1-1!

Gosti su poveli u 49. minuti golom Cambiaghija, a isti igrač dobio je crveni karton 12 minuta kasnije. Baturina je ušao u igru u 84. minuti, a potom u 94. driblingom izbacio čuvara na rubu kaznenog prostora i neobranjivo pogodio u suprotan kut za 1-1.

Ovo je bivšem igraču Dinama drugi gol u Serie A ove sezone u 11. nastupu, a još čeka na prvu asistenciju. Iako se nije etablirao kao prvotimac Coma, ova bi utakmica mogla biti prekretnica.

Como je šesti na tablici s 34 boda, a Bologna osma s 27.