VIDEO Auu, kakva raketaa! Martin Baturina spasio Como golčinom u sudačkoj nadoknadi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-

Ovo je bivšem igraču Dinama drugi gol u Serie A ove sezone u 11. nastupu, a još čeka na prvu asistenciju. Iako se nije etablirao kao prvotimac Coma, ova bi utakmica mogla biti prekretnica

Admiral

Martin Baturina spasio je Como poraza od Bologne u 20. kolu Serie A. Hrvatski veznjak zabio je nevjerojatnu golčinu u 94. minuti za konačnih 1-1! 

Gosti su poveli u 49. minuti golom Cambiaghija, a isti igrač dobio je crveni karton 12 minuta kasnije. Baturina je ušao u igru u 84. minuti, a potom u 94. driblingom izbacio čuvara na rubu kaznenog prostora i neobranjivo pogodio u suprotan kut za 1-1. 

Golčinu Baturine pogledajte OVDJE

Ovo je bivšem igraču Dinama drugi gol u Serie A ove sezone u 11. nastupu, a još čeka na prvu asistenciju. Iako se nije etablirao kao prvotimac Coma, ova bi utakmica mogla biti prekretnica. 

Como je šesti na tablici s 34 boda, a Bologna osma s 27. 

