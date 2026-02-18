Umalo pao rekord Lige prvaka. Monstruozni Gordon zabio četiri gola, Newcastle pet u 45 minuta

Qarabag i Newcastle uživali su proteklih dana u najvećem uspjehu u Ligi prvaka, oba kluba prvi put igraju nokaut-fazu elitnoga klupskog natjecanja, a već u ranoj fazi njihove prve utakmice šesnaestine finala u Bakuu postalo je jasno da su šanse domaćina da prođu dalje ravne čudu.

U prvih osam minuta primili su dva gola, a do isteka pola sata njihov je golman skidao još tri zicera. Anthony Gordon u 124. sekundi pogodio je za vodstvo Newcastlea iskosa na dodavanje Dana Burna i najavio veliku večer, a Malick Thiaw u osmoj je lijepo plasirao u donji desni kut za 2-0.

Na scenu je potom stupio Mateusz Kochalski s čak pet obrana unutar šesnaesterca, od čega su tri bile stopostotne prilike, i zadržao makar teoretski nadu domaćinima. Ipak, ubio ju je Matheus Silva kad je u 29. minuti rukom blokirao udarac Barnesa, a Gordon je realizirao penal za 3-0. Stvari su za 67.000 azerskih navijača od loših postale katastrofalne u 34. minuti jer je Gordon odmah nakon izvođenja lopte s centra zaobišao golmana i postavio ogromnih 4-0 iskoristivši pogrešku Andradea i tako upotpunivši hat-trick.

U nadoknadi je dodao i četvrti gol kad ga je srušio Kochalski za drugi penal, bio mu je to deseti u devet ovosezonskih utakmica i nedostajao mu je jedan da izjednači rekord po broju golova na jednoj utakmici koji drže Lionel Messi (za Barcelonu protiv Bayer Leverkusena 2012.), Luiz Adriano (za Šahtar protiv BATE Borisova 2014.) i Erling Haaland (za Manchester City protiv Leipziga 2023.). To se ipak nije dogodilo jer je izašao u 68. minuti bez novog gola u nastavku.

Foto: Aziz Karimov

Zanimljivo, do poluvremena je omjer udaraca bio 18-0 u korist gostiju, a samo je još jedna momčad u Ligi prvaka uspjela nakon 45 minuta voditi 5-0 nakon Bayerna protiv Porta u četvrtfinalu 2014/15.

Malo dobrih vijesti za domaćine stiglo je početkom nastavka jer je Elvin Jafargulijev u 54. minuti uspio zabiti počasni gol za Qarabag i izbjegao zaleđe za nekoliko centimetara. Jacob Murphy je u 72. zabio za 6-1 i još vode na mlin raspucanih Engleza. Newcastle je tako osigurao nastavak europske bajke i osminu finala gdje ga čekaju Chelsea ili Barcelona.

