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VIDEO Bad Blue Boysi treniraju za obračune: Prolaznici u čudu

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Bad Blue Boysi treniraju za obračune: Prolaznici u čudu
Foto: tportal.hr/screenshot
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Udarci su letjeli na sve strane, sudionici su se borili jedan na jedan, a slučajni prolaznici zastajali su i u čudu promatrali što se događa.

Admiral

Nesvakidašnje scene dočekale su prolaznike na zagrebačkim Sveticama. Na travnjaku se odjednom sukobila skupina muškaraca, a onome tko nije znao što se događa sve je moglo izgledati kao dogovoreni navijački obračun.

Udarci su letjeli na sve strane, sudionici su se borili jedan na jedan, a slučajni prolaznici zastajali su i u čudu promatrali što se događa. No, nije bila riječ o uličnoj tučnjavi niti sukobu suparničkih navijačkih skupina. Na Sveticama su trenirali Bad Blue Boysi.

Riječ je o dogovorenom borilačkom treningu mlađih pripadnika Dinamove navijačke skupine. Sve se odvijalo u kontroliranim uvjetima, a nakon završetka borbi nije bilo nastavka sukoba. Sudionici su jedni drugima pružili ruke i zagrlili se. Scene sa Svetica možete pogledati OVDJE

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Komentari 6
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