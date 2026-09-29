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SPORNA SITUACIJA

VIDEO Bahati Španjolac s leđa je gurnuo Petra Sučića! Nije dobio ni žuti karton, pogledajte scenu

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Bahati Španjolac s leđa je gurnuo Petra Sučića! Nije dobio ni žuti karton, pogledajte scenu
Foto: SportKlub/screenshot
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Baena je asistirao za brzi gol, ali je šokirao s dva gruba prekršaja bez žutog kartona protiv Hrvatske

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Španjolski reprezentativac Alex Baena (25) podigao je dosta prašine u prvom poluvremenu tijekom utakmice Španjolske i Hrvatske u drugom kolu Lige nacija. Ofenzivac Atletico Madrida bio je asistent prvog gola na utakmici kojeg je nakon samo 71 sekunde zabio Lamine Yamal, ali to nije razlog zašto su mnogi pričali o njemu.

Baena se, naime, u dvije situacije "provukao" bez žutog kartona. Prva sporna situacija dogodila se nakon otprilike 20-ak minuta igre, kada je odgurnuo Ivana Smolčića i napravio prekršaj. Nizozemski sudac Serdar Gozubuyuk progledao mu je kroz prste, ali to vjerojatno nije smio učiniti 10-ak minuta kasnije.

Tada je španjolski reprezentativac rukama, s leđa, odgurnuo hrvatskog veznjaka Petra Sučića, koji je dodavao loptu. Bio je to apsolutno nesportski potez Španjolca, ali za to je prošao nekažnjeno. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Baena je žuti dobio u 49. minuti, a onda je dobro prošao u 61., kad je spriječio izgledan napad Hrvatske povlačenjem Marca Pašalića na centru. No Gozubuyuk mu je oprostio isključenje.

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