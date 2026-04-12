KAKAV GOL

VIDEO Baka jesi li to ti? Evo gola Crepulje direktno iz kornera

Piše Domagoj Vugrinović,
Oliver Zelenika nije dobro vidio let lopte jer se ispred sebe na prvoj stativi imao igrača. Loptu je promašio, a ona se zaustavila u mreži

U 30. kolu HNL-a susreli su se Varaždin i Slaven. Iako je pažnju većine gledatelja privukla utakmica koja je također počela u 16 sati, ona između Rijeke i Osijeka, gledatelji okupljeni u “baroknom gradu” imali su što vidjeti.

Varaždin je poveo u 12. minuti, a za 1-0 glavom je zabio Tavares nakon ubačaja s desne strane. Uslijedila je kratka VAR provjera, ali sudac je na kraju priznao pogodak. Gol pogledajte OVDJE.

Goste je iz nedostatka vratio Ljuban Crepulja, i to kakvim golom. U maniri Bake Sliškovića pogodio je izravno iz kornera. Veznjak je s desne strane ubacio lijevom nogom na prvu stativu. Vratar domaćina Oliver Zelenika nije dobro reagirao jer je ispred njega stajao igrač, propustio je loptu i ona je završila u mreži. Zelenika je protestirao kod suca, no gol je ipak potvrđen, a možete ga pogledati OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku…

