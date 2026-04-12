VIDEO Baka jesi li to ti? Evo gola Crepulje direktno iz kornera

U 30. kolu HNL-a susreli su se Varaždin i Slaven. Iako je pažnju većine gledatelja privukla utakmica koja je također počela u 16 sati, ona između Rijeke i Osijeka, gledatelji okupljeni u “baroknom gradu” imali su što vidjeti.

Varaždin je poveo u 12. minuti, a za 1-0 glavom je zabio Tavares nakon ubačaja s desne strane. Uslijedila je kratka VAR provjera, ali sudac je na kraju priznao pogodak. Gol pogledajte OVDJE.

Goste je iz nedostatka vratio Ljuban Crepulja, i to kakvim golom. U maniri Bake Sliškovića pogodio je izravno iz kornera. Veznjak je s desne strane ubacio lijevom nogom na prvu stativu. Vratar domaćina Oliver Zelenika nije dobro reagirao jer je ispred njega stajao igrač, propustio je loptu i ona je završila u mreži. Zelenika je protestirao kod suca, no gol je ipak potvrđen, a možete ga pogledati OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku…