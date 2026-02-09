Obavijesti

STIGLI DEČKI

VIDEO Bakljada, gromoglasno navijanje, suze! Ovako je Rudeš dočekao brončane futsalaše...

Piše Hrvoje Tironi, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Tironi /24sata

Kristijan Čekol doveo je Nikolu Gudasića i Antu Piplicu u svoj Rudeš, a tamo ih je dočekalo 150 baklji i prekrasna atmosfera. Potekla je i koja suza, a navijanje se orilo cijelom ulicom

Stigli su brončani futsalaši! Službenog dočeka nije bilo, ali su se kvartovi pripremili za svoje heroje. Tako je Rudeš dočekao svog Kristijana Čekola, a s njim su stigli Nikola Gudasić i Ante Piplica, a u njihovom društvu bio je i izbornik Marinko Mavrović. Navijači su pripremili oko 150 baklji, ulica se orila i gorjela, a Čekol je i pustio suzu radosnicu i nije mogao suspregnuti emocije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Doček brončanih futsalaša u Rudešu 01:50
Doček brončanih futsalaša u Rudešu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Veliku stvar su napravili igrači za hrvatski futsal. U velikoj drami srušili su Francusku nakon izvođenja šesteraca. Bilo je 5-5 nakon regularnog dijela, a utakmica je bila fantastična. Francuska je povela, Hrvatska okrenula i držala vodstvo sve do zadnjih sedam sekundi kada su Francuzi izjednačili i odveli susret u seriju šesteraca. Tamo je Hrvatska ostala mirnija i kući ponijela broncu.

Foto: Hrvoje Tironi /24sata

Atmosfera je među igračima cijelo vrijeme bila na vrhuncu, a sve se pojačalo na polufinalu i utakmici za broncu koje su se igrale u Ljubljani. Krcata Arena Stožice hrvatskim navijačima, orile su se pjesme i navijanje i Hrvati su još jednom pokazali kako se igra i bodri svoja zemlja. Sada su i trojica brončanih dobila svoj doček, kao što su i zaslužili, a proslava će, vjerujemo, trajati još neko vrijeme.

