Kristijan Čekol doveo je Nikolu Gudasića i Antu Piplicu u svoj Rudeš, a tamo ih je dočekalo 150 baklji i prekrasna atmosfera. Potekla je i koja suza, a navijanje se orilo cijelom ulicom
VIDEO Bakljada, gromoglasno navijanje, suze! Ovako je Rudeš dočekao brončane futsalaše...
Stigli su brončani futsalaši! Službenog dočeka nije bilo, ali su se kvartovi pripremili za svoje heroje. Tako je Rudeš dočekao svog Kristijana Čekola, a s njim su stigli Nikola Gudasić i Ante Piplica, a u njihovom društvu bio je i izbornik Marinko Mavrović. Navijači su pripremili oko 150 baklji, ulica se orila i gorjela, a Čekol je i pustio suzu radosnicu i nije mogao suspregnuti emocije.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Veliku stvar su napravili igrači za hrvatski futsal. U velikoj drami srušili su Francusku nakon izvođenja šesteraca. Bilo je 5-5 nakon regularnog dijela, a utakmica je bila fantastična. Francuska je povela, Hrvatska okrenula i držala vodstvo sve do zadnjih sedam sekundi kada su Francuzi izjednačili i odveli susret u seriju šesteraca. Tamo je Hrvatska ostala mirnija i kući ponijela broncu.
Atmosfera je među igračima cijelo vrijeme bila na vrhuncu, a sve se pojačalo na polufinalu i utakmici za broncu koje su se igrale u Ljubljani. Krcata Arena Stožice hrvatskim navijačima, orile su se pjesme i navijanje i Hrvati su još jednom pokazali kako se igra i bodri svoja zemlja. Sada su i trojica brončanih dobila svoj doček, kao što su i zaslužili, a proslava će, vjerujemo, trajati još neko vrijeme.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+