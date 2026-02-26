Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Bakrar iskoristio poklon, ali Belgijci su probili Livakovića

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bakrar iskoristio poklon, ali Belgijci su probili Livakovića
Foto: Arenasport/Screenshot

Domaći golman je napravio veliku pogrešku u predaji lopte te ju je dodao ravno u noge Alžirca, koji je u vrhu napada zamijenio suspendiranog Diona Drenu Belju

Admiral

Nogometaši Dinama bili su u nezahvalnoj poziciji uoči uzvratne utakmice doigravanja Europske lige protiv Genka. Podsjetimo, "modri" su izgubili 3-1 na Maksimiru i time si poprilično otežali posao uoči druge utakmice u Belgiji, ali je Monsef Bakrar iskoristio veliku grešku domaćeg golmana i donio nadu krajem prvog poluvremena.

Naime, domaći golman Tobias Okiki Lawal ispao je veliki tragičar. Trebao je samo ispucati loptu na protivničku polovicu, s obzirom na to kako je već istekla minuta nadoknade njemačkog suca Felixa Zwayera.

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
Foto: Johan Eyckens/Belga

Međutim, Lawal se "zaigrao" i pokušao pronaći suigrača. Međutim, napravio je veliku pogrešku u predaji lopte te ju je dodao ravno u noge Alžirca, koji je u vrhu napada zamijenio suspendiranog Diona Drenu Belju. Zalaganje se isplatilo dinamovcu koji je spretno pronašao put do mreže i zabio za vodstvo. 

Ipak, početkom drugog poluvremena Dinamo je jeftino primio gol. Bila je to prilično slaba obrambena tranzicija "modrih". Belgijci su istrčali polukontru, kapetan Bryan Heynen petom je ostavio loptu za Yiru Sora, Nigerijac je pobjegao Morisu Valinčiću pa desnom nogom krasno pogodio suprotni kut za 1-1. 

Luka Stojković zabio je 2-1 u 57. minuti iz penala. Golove pogledajte klikom OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
VIDEO Rijeka - Omonia 3-1: Tako se igra! Fruk čarobirao i domaći zasluženo idu u osminu finala!
VELIKA POBJEDA

VIDEO Rijeka - Omonia 3-1: Tako se igra! Fruk čarobirao i domaći zasluženo idu u osminu finala!

Čudesno drugo poluvrijeme Rijeke. Nakon grča u prvom, sve se otvorilo u nastavlu. Fruk se probudio i zabio dva gola, a Adu-Adjei sjajnim lobom je stavio 'točku na i'. Velika i zaslužena pobjeda momčadi s Kvarnera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026