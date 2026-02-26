VIDEO Bakrar iskoristio poklon, ali Belgijci su probili Livakovića

Nogometaši Dinama bili su u nezahvalnoj poziciji uoči uzvratne utakmice doigravanja Europske lige protiv Genka. Podsjetimo, "modri" su izgubili 3-1 na Maksimiru i time si poprilično otežali posao uoči druge utakmice u Belgiji, ali je Monsef Bakrar iskoristio veliku grešku domaćeg golmana i donio nadu krajem prvog poluvremena.

Naime, domaći golman Tobias Okiki Lawal ispao je veliki tragičar. Trebao je samo ispucati loptu na protivničku polovicu, s obzirom na to kako je već istekla minuta nadoknade njemačkog suca Felixa Zwayera.

Foto: Johan Eyckens/Belga

Međutim, Lawal se "zaigrao" i pokušao pronaći suigrača. Međutim, napravio je veliku pogrešku u predaji lopte te ju je dodao ravno u noge Alžirca, koji je u vrhu napada zamijenio suspendiranog Diona Drenu Belju. Zalaganje se isplatilo dinamovcu koji je spretno pronašao put do mreže i zabio za vodstvo.

Ipak, početkom drugog poluvremena Dinamo je jeftino primio gol. Bila je to prilično slaba obrambena tranzicija "modrih". Belgijci su istrčali polukontru, kapetan Bryan Heynen petom je ostavio loptu za Yiru Sora, Nigerijac je pobjegao Morisu Valinčiću pa desnom nogom krasno pogodio suprotni kut za 1-1.

Luka Stojković zabio je 2-1 u 57. minuti iz penala. Golove pogledajte klikom OVDJE.