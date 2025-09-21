VIDEO Bakrarova bomba išla je 116 km/h! U najjačim ligama malo tko je postigao tu brzinu

Dinamo je pobijedio Hajduk na Poljudu 2-0 golovima Arbera Hoxhe i Mounsefa Bakrara. Iako su oba gola bila spektakularna, posebno se istaknuo onaj Alžirca. Bakrar je, osim što je "skinuo paučinu" sa sjevernog gola Hajduka, loptu opalio s 21 metra udaljenosti brzinom od 116 km/h.

U najjačim ligama svijeta malo je igrača koji se mogu pohvaliti takvim "topom" u nogama, a mi vam donosimo pregled nekih od najsnažnijih udaraca.

Fernandinho

Leeds - Manchester City, Premier liga, 30. travnja 2022.

Na Elland Roadu Manchester City je kontrolirao susret i sigurno vodio, ali pravi šlag na tortu stigao je tek u samoj završnici. Fernandinho, legenda kluba i igrač koji je toga dana postavio rekord po broju nastupa Brazilaca u Premier ligi, ušao je s klupe i poveo posljednji napad.

Lopta je došla do njega na dvadesetak metara od gola, a on ju je bez puno razmišljanja potegnuo desnom nogom. Udarac je bio toliko snažan i precizan da je probio donji kut mreže prije nego što je Meslier uspio reagirati. Oracle je zabilježio prosječnu brzinu od 117,6 km/h. Publika je eruptirala, a suigrači su ga okružili u slavlju. Novinari su napisali da je to udarac kapetana koji simbolizira kraj jedne ere i moć Cityja na vrhu tablice.

Ronny

Naval - Sporting, Primeira liga, 26. studenoga 2006.

Estádio José Alvalade te je večeri svjedočio jednom od najspektakularnijih pogodaka u povijesti portugalskog nogometa. Sporting je izborio slobodan udarac na oko 16 i pol metara od gola, a Ronny Heberson, brazilski specijalist za prekide, namjestio je loptu i napravio nekoliko koraka zaleta. Kad ju je opalio, zvuk tribina na trenutak je utihnuo, a onda je lopta prohujala zrakom poput metka.

Put od noge do mreže trajao je svega 0,28 sekundi, što znači da je putovala brzinom većom od 210 km/h. Golman Navala nije ni stigao reagirati, mreža se zatresla, a stadion eruptirao u oduševljenju. Portugalski mediji nazvali su ga "torpedom", "raketom" i "udarcem stoljeća", a navijači još i danas prepričavaju taj trenutak kao simbol snage i preciznosti.

Saïd Benrahma

Crystal Palace - West Ham United, Premier liga, 6. studenoga 2022.

West Ham je toga hladnog studenog poslijepodneva utrnuo navijače Crystal Palacea, ali Saïd Benrahma zapravo je slomio ledenu tišinu. U utakmici koju je West Ham izgubio, Benrahma je izvan šesnaesterca, nakon što se elegantno oslobodio dvojice protivničkih igrača, nezaustavljivim udarcem desnom nogom smjestio loptu u gornji lijevi kut gola. Lopta je jurila kao projektil! Oracle je zabilježio brzinu od 107,17 km/h, a put od trenutka udarca do mreže bio je toliko kratak da golman nije stigao reagirati na vrijeme. Iako West Ham nije pobijedio, taj gol ostao je urezan u pamćenje: "raketa", "neobranjiv”, "vrhunski udarac" - pisali su novinari.

Moussa Diaby

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa, Premier liga, 30. ožujka 2024.

Uoči meča s Wolvesima Aston Villa je tražila bodove koji će je čvrsto pozicionirati u borbi za vrh. Diaby je iskoristio jednu takvu priliku, lopta se odbila do ruba šesnaesterca nakon ubačaja, Diaby je dotrčao na tu loptu, pretrčao nekoliko igrača i snažnim udarcem prošao kroz obranu i golmana. Lopta je ušla u gol snagom od 109,84 km/h, prema mjerenjima Oracleovih instrumenata. Stadion se zatresao, publika je zastala, a Villa je slavila vodstvo koje će se pokazati presudnim u pobjedi 2-0. To je bio novi poticaj za ekipu i poseban trenutak za Diabyja - "nepogrešiv", "projektil", gol koji će navijači dugo prepričavati.

Alexander Isak

Liverpool - Newcastle United, Premier liga, 4. prosinca 2024.

Bio je to jedan od onih zimskih večernjih mečeva kad sve izgleda ključno, Newcastle je igrao protiv Liverpoola, snaga protiv tradicije, svaki gol je značio. Isak je ušao u prostor, Liverpoolov branič Virgil van Dijk sapleo se, Isak je stekao mali ali vrijedan prostor i s ruba šesnaesterca punom snagom poslao loptu u gornji desni kut gola, neopozivo. Mjerilo se: 108,94 km/h.

Gol je bio prvi pogodak utakmice koja je završila 3-3, ali taj pogodak pamtimo kao onaj koji daje samopouzdanje, koji pokazuje da Isak nije samo klasni napadač nego i igrač koji može riješiti utakmice iz teških pozicija. Novinari su ga nahvalili: "raketa", "majstorski rad" i slični opisi - trenutak kad stadion zašuti, lopta uđe i onda eksplozija oduševljenja.