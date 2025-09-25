VIDEO Barca preokrenula nakon velike greške golmana i zadržala korak za Realom...

Nogometaši Barcelone preokretom su došli do pobjede 3-1 na gostovanju kod Real Ovieda u posljednjoj utakmici 6. kola španjolske La Lige i time se zadržali na dva boda zaostatka za vodećim Real Madridom koji ima stopostotan učinak.

Real Oviedo je poveo u 33. minuti, kad je Alberto Reina iskoristio izlijetanje i pogrešno dodavanje gostujućeg vratara Joana Garcije te s gotovo 40 metara poslao loptu u nebranjenu mrežu.

Grešku pogledajte OVDJE.

No, Katalonci su u drugom poluvremenu napravili preokret, a pokrenuo ga je Eric Garcia pogotkom za 1-1 u 56. minuti. U 70. minuti, samo pet minuta nakon što je ušao u igru, u strijelce se upisao Robert Lewandowski, a konačnih 3-1 postavio je Ronald Araujo u 88. minuti.

Golove Barcelone pogledajte OVDJE.

Josip Brekalo je za Real Oviedo igrao od 76. minute i u tih dvadesetak minuta je uspio nekoliko puta odličnim prodorima po desnom boku stvarati dobre prilike za suigrače, ali ih oni nisu uspjeli pretvoriti u pogotke.

Barceloni je ovo bila peta pobjeda, a momčadi iz Ovieda peti poraz u novoj sezoni La Lige. Barcelona ima 16 bodova, dva manje od vodećeg Real Madrida, a Real Oviedo je na 18. poziciji s tri boda.