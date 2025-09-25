Obavijesti

PORAZ OD BARCE

Nikolić: Treći poraz deprimira. Gojun: Nisam tu da kritiziram nekog, to je na upravi i treneru

Piše Davor Kovačević,
Nikolić: Treći poraz deprimira. Gojun: Nisam tu da kritiziram nekog, to je na upravi i treneru
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Moramo dignuti glavu, nastaviti trenirati kao dosad i ta će se forma popraviti. Trebamo biti strpljivi i raditi, drugog izbora nemamo, zatvoriti se u dvoranu i raditi, kaže trener Zagreba

Zagreb nije uspio uhvatiti Barcelonu na krivom koraku, uoči puta u Egipat na Super Globe. Barca je uvjerljivo odradila posao u Areni, na kraju spustila malo gas, pa je ispalo pristojnih 32-25.

- Treći poraz deprimira, ali imali smo veliku želju, dobar angažman. Protivnički golman nas je osujetio u željama i napadima. Poslije smo pomogli s brzopletostima i pogreškama. Da biste pobijedili Barcelonu, morate imati više raspoloženih igrača - rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić.

Što možete poboljšati prije gostovanja u Parizu?

- Moramo dignuti glavu, nastaviti trenirati kao dosad i ta će se forma popraviti. Trebamo biti strpljivi i raditi, drugog izbora nemamo, zatvoriti se u dvoranu i raditi. 

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barca
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kakvo je stanje s ozlijeđenima?

- Sadovski će biti spreman za Pariz, on se oporavio. Pavlović bi trebao uskoro početi normalno trenirati. Dodić, još ne znamo koliko mora mirovati nakon operacije. Karačić? On je top igrač, doći će on na svoje, ne smijemo suditi nakon dvije utakmice.

Jakov Gojun kapetanski kaže:

- Barcelona je jaka, ali radimo početničke pogreške, primili smo 10 golova iz brzog centra, nismo se stigli ni postaviti. Najbitnije da pokrenemo glavu, momčad. Momčad smo kad gubimo i pobjeđujemo, nisam tu da prozivam nekog, to je na upravi i treneru.   Moramo držati svlačionicu na okupu. 

Haris Suljević predstavio se u dobrom svjetlu u Areni.

- Raduje me da je želja i motivacija bila na maksimumu, svi su momci "poginuli", dali i više nego što smo mogli. Protiv Barcelone se dosta stvari treba poklopiti i funkcionirati perfektno, mi to nismo bili jer je Barcelona bila na vrhunskoj razini, golman, napad, obrana. Iskoristili su sve naše pogreške. 

