Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLAVE KATALONCI

VIDEO Barca srušila Levante i preuzela vrh španjolske lige

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Barca srušila Levante i preuzela vrh španjolske lige
Foto: Albert Gea

Barcelona ponovo na vrhu La Lige! Pobjeda 3-0 nad Levanteom dovela ih je ispred Reala. Sevilla također slavi, minimalnom pobjedom nad Getafeom skočili na 11. mjesto

Admiral

Nogometaši Barcelone ponovno se nalaze na prvom mjestu ljestvice španjolske La Lige nakon što su na domaćem terenu svladali Levante s 3-0 u ogledu 25. kola. Barcelona je time iskoristila subotnji posrtaj Reala koji je u Pamploni izgubio 1-2 od Osasune.

LaLiga - FC Barcelona v Levante
Foto: Albert Gea

Rutinski je Barcelona nadjačala Levante, pretposljednju momčad s ljestvice. U prvom poluvremenu je riješeno pitanje pobjednika nakon što su za 2-0 pogađali Bernal u četvrtoj i De Jong u 32. minuti. U nastavku susreta još je jedan pogodak dao Fermin, u 81. minuti, za konačnih i jednostavnih 3-0.

Golove pogledajte OVDJE.

U prvom nedjeljnom susretu 25. kola nogometaši Seville su osvojili tri gostujuća boda, svladali su Getafe s minimalnih 1-0. Sevilla se popela na 11. mjesto ljestvice, a pritom su Andalužani baš preskočili i Getafe koji je sada na 12. poziciji.

Već u 26. minuti Getafe je ostao s igračem manje nakon što je pocrvenio Djene. S igračem manje domaći sastav se držao do 64. minute kada je Sevilla naplatila prednost na samom travnjaku, a Sow je bio strijelac za 1-0. Sevilla je u prvenstvu pobijedila nakon što je na slavlje čekala tri posljednja kola u nizu, u kojima je dva puta remizirala i jednom izgubila. U posljednjem dvoboju kola u ponedjeljak će igrati Alaves - Girona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026