VIDEO Barca srušila Levante i preuzela vrh španjolske lige

Nogometaši Barcelone ponovno se nalaze na prvom mjestu ljestvice španjolske La Lige nakon što su na domaćem terenu svladali Levante s 3-0 u ogledu 25. kola. Barcelona je time iskoristila subotnji posrtaj Reala koji je u Pamploni izgubio 1-2 od Osasune.

Foto: Albert Gea

Rutinski je Barcelona nadjačala Levante, pretposljednju momčad s ljestvice. U prvom poluvremenu je riješeno pitanje pobjednika nakon što su za 2-0 pogađali Bernal u četvrtoj i De Jong u 32. minuti. U nastavku susreta još je jedan pogodak dao Fermin, u 81. minuti, za konačnih i jednostavnih 3-0.

Golove pogledajte OVDJE.

U prvom nedjeljnom susretu 25. kola nogometaši Seville su osvojili tri gostujuća boda, svladali su Getafe s minimalnih 1-0. Sevilla se popela na 11. mjesto ljestvice, a pritom su Andalužani baš preskočili i Getafe koji je sada na 12. poziciji.

Već u 26. minuti Getafe je ostao s igračem manje nakon što je pocrvenio Djene. S igračem manje domaći sastav se držao do 64. minute kada je Sevilla naplatila prednost na samom travnjaku, a Sow je bio strijelac za 1-0. Sevilla je u prvenstvu pobijedila nakon što je na slavlje čekala tri posljednja kola u nizu, u kojima je dva puta remizirala i jednom izgubila. U posljednjem dvoboju kola u ponedjeljak će igrati Alaves - Girona.