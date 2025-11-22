VIDEO Barcelona se vratila na Camp Nou pa razbila Bilbao!

Nogometaši Barcelone vratili su se u svoj dom, na kultni Camp Nou, a povratak su začinili pobjedom 4-0 protiv Athletica iz Bilbaa u dvoboju 13. kola španjolske La Lige. Cijeli Camp Nou i dalje nije u potpunoj funkciji te je privremeno dopušteno maksimalno 45.000 gledatelja, a ove subote domaći su navijači mogli uživati u jednostavnoj pobjedi protiv suparnika iz Baskije.

Već u četvrtoj minuti Barcelona je povela golom Lewandowskoga, dok je prednost povećala u nadoknadi prvog dijela. Nakon sjajne asistencije Yamala za 2-0 je zabio Ferran Torres. Utakmica je prelomljena početkom nastavka. Prvo je u 48. Lopez zabio za 3-0, dok je u 54. Athletic ostao s igračem manje nakon isključenja Sanceta. Sve je zaključeno novim golom Ferrana Torresa u 91. za konačnih 4-0.

Foto: Albert Gea

Barcelona se na vrhu ljestvice bodovno izjednačila s madridskim Realom, ali Real ima utakmicu manje. Athletic je pao na osmo mjesto ljestvice.

Pozitivan niz nastavili su nogometaši Celte koji su u 13. kolu na gostovanju svladali Alaves s minimalnih 1-0. Utakmica nije prštala od velikih prilika, a odlučena je početkom drugog poluvremena. Domaći vratar je napravio prekršaj ispred svojih vrata na Iagu Aspasu koji je sam izveo jedanaesterac u 55. minuti i zabio za slavlje svoje momčadi.

Ova je pobjeda podigla Celtu na deseto mjesto ljestvice, dok je Alaves sada dvije pozicije ispod kluba iz Viga. U nedjelju igraju Oviedo - Rayo Vallecano, Betis - Girona, Getafe - Atletico Madrid i Elche - Real Madrid, dok sve završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Espanyol - Sevilla.