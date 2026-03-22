VIDEO Barcelona sretno dobila Rayo, Garcia branio 'nemoguće'

Uspješno su nogometaši Barcelone odradili posao i u 29. kolu španjolske La Lige, na svom su Camp Nou pobijedili Rayo Vallecano s minimalnih 1-0.

Jedini je pogodak na utakmici postigao Araujo, koji je u 24. minuti, nakon kornera, glavom poentirao za slavlje Barcelone. Domaći sastav je mogao i elegantnije doći do tri boda, ali je propustio veći broj dobrih prilika. Na kraju je čak mogao biti i kažnjen za slabu realizaciju ove nedjelje. Gol pogledajte OVDJE

Rayo je imao niz prilika na utakmici, već u prvoj minuti propustio je jednu, a u drugom poluvremenu još nekoliko njih. Primjerice, Alfonso Espino je u 83. minuti propustio situaciju jedan na jedan s domaćim golmanom. Blizu gola za goste bio je i De Frutos u samoj završnici.

Barcelona je drugom na ljestvici Realu pobjegla na sedam bodova prednosti. U nastavku dana Real će odigrati veliki gradski derbi na Santiago Bernabeu stadionu protiv Atletica.