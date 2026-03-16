VIDEO Baturina 'prodao' tunel igraču Rome. Sanjao ga je...

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) odigrao je odličnu utakmicu za Como u pobjedi protiv Rome (2-1). Golove za momčad Cesca Fabregasa zabili su Anastasios Douvikas u 59. i Diego Carlos u 79. minuti utakmice. Roma je povela golom Donyella Malena u 7. minuti golom iz penala. Baturina je odigrao cijeli susret i bio jedan od najboljih igrača na terenu.

Potez utakmice bio je kad je Hrvat prodao 'tunel' Rominom veznjaku Manuu Koneu (24). Veznjak je napravio fintu tijelom i prevario Francuza na opće oduševljenje domaće publike.

Donedavni član Dinama je uz lijevog beka Alexa Vallea, koji je asistirao za prvi gol Douvikasa, bio najbolje ocijenjen igrač na terenu. Uz šest ključnih dodavanja, pet izborenih prekršaja i devet osvojenih duela pokazao je napadački i obrambeni mentalitet zbog kojeg je ostavio sjajan dojam.

Statistika Martina Baturine protiv Rome.

Como igra odličnu sezonu i trenutačno su četvrti u ligi s 54 boda nakon 29 odigranih kola. Peti Juventus ima bod manje, a treći Napoli pet bodova više. Do kraja sezone ostalo je još devet kola, a njegov klub cilja na četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka.

Baturina je stigao u Como iz Dinama ljetos za 18 milijuna eura. U početku se mučio s minutažom, ali što je kraj sezone bliži tako i on diže formu. Odigrao je 24 utakmice, zabio šest i asistirao za četiri gola; na terenu je proveo 1157 minuta. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić uvrstio ga je na popis reprezentativaca koji će konkurirati za prijateljske susrete protiv Kolumbije 26. i Brazila 31. ožujka.