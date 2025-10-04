Obavijesti

IDUĆE KOLO: DERBI

VIDEO Bayern dobio Eintracht u gostima i nastavio s čudesnom formom! Borussia odigrala remi

Piše HINA,
Foto: Arne Dedert/DPA

Münchenski klub ostaje neporažen nakon šest utakmica u Bundesligi i ima maksimalnih 18 bodova na prvom mjestu. Eintracht je na šestom mjestu s devet bodova. Bayern će u sljedećem kolu ugostiti Borussiju Dortmund

Bayern München je u utakmici šestog kola Bundeslige pobijedio u gostima Eintracht Frankfurt 3-0 i još više povećao svoje vodstvo na ljestvici.

Luis Diaz doveo je bavarski klub u vodstvo u prvoj minuti, a domaćoj momčadi je poništen gol Jean-Mathewa Bahoya zbog igranja rukom u 14. minuti. Bayern je potom potvrdio pobjedu golovima Harryja Kanea u 27. i Diaza u 84. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Eintracht Frankfurt - FC Bayern Munich
Foto: Arne Dedert/DPA

Josip Stanišić je na listi ozlijeđenih kod Bayerna. 

Münchenski klub ostaje neporažen nakon šest utakmica u Bundesligi i ima maksimalnih 18 bodova na prvom mjestu. Eintracht je na šestom mjestu s devet bodova. Bayern će u sljedećem kolu ugostiti drugoplasiranu Borussiju Dortmund.

U derbiju 6. kola Bundeslige Borussia i Leipzig su u Dortmundu odigrali 1-1. 

Golove pogledajte OVDJE

Austrijanac Cristoph Baumgartner je u 7. minuti doveo Leipzig u vodstvo, a za momčad Nike Kovača izjednačio je Brazilac Yan Couto (23). Borussiji nakon četiri utamice u nizu nije uspjela pobijediti, a primila je i prvi gol još od kolovoza. 

