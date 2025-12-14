Obavijesti

Sport

Komentari 0
STANIŠIĆ ODIGRAO 90 MINUTA

VIDEO Bayern iz kasnog penala spasio bod protiv 'fenjeraša'!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bayern iz kasnog penala spasio bod protiv 'fenjeraša'!
3
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Josip Stanišić je odigrao cijeli susret za Bayern koji sada vodi na ljestvici sa 38 bodova, dok je Mainz na posljednjem, 18. mjestu sa sedam bodova

U susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern je u Munchenu odigrao 2-2 protiv "fenjeraša" Mainza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijanje u Njemačkoj 01:00
Navijanje u Njemačkoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Lennart Karl je doveo Bavarce u vodstvo u 29. minuti, izjednačio je Kacper Potulski u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, da bi Lee Jae-Sung u 67. minuti doveo goste do prednosti.

Konačnih 2-2 postavio je Harry Kane iz jedanaesterca u 87. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Josip Stanišić je odigrao cijeli susret za Bayern koji sada vodi na ljestvici sa 38 bodova, dok je Mainz na posljednjem, 18. mjestu sa sedam bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025