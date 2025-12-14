Josip Stanišić je odigrao cijeli susret za Bayern koji sada vodi na ljestvici sa 38 bodova, dok je Mainz na posljednjem, 18. mjestu sa sedam bodova
STANIŠIĆ ODIGRAO 90 MINUTA
VIDEO Bayern iz kasnog penala spasio bod protiv 'fenjeraša'!
Čitanje članka: < 1 min
U susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern je u Munchenu odigrao 2-2 protiv "fenjeraša" Mainza.
Lennart Karl je doveo Bavarce u vodstvo u 29. minuti, izjednačio je Kacper Potulski u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, da bi Lee Jae-Sung u 67. minuti doveo goste do prednosti.
Konačnih 2-2 postavio je Harry Kane iz jedanaesterca u 87. minuti.
