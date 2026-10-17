VIDEO Bayern šesticom skočio na vrh Bundeslige, Stanišiću tridesetak minuta u rapsodiji

Nogometaši Bayerna izbili su na vrh ljestvice njemačke Bundeslige pobijedivši na Allianz Areni RB Leipzig s uvjerljivih 6-1 (3-0) u posljednjoj utakmici subotnjeg programa šestog kola, u kojoj je briljirao kolumbijski napadač Luis Diaz postigavši tri pogotka uz jednu asistenciju.

Foto: Angelika Warmuth

Pobjednik je odlučen već u prvom poluvremenu, a golijadu domaće momčadi pokrenuo je Diaz u 12. minuti. U 26. minuti Kolumbijac je asistirao Aleksandru Pavloviću za 2-0, a Michael Olise je u 34. minuti pogodio za 3-0 na asistenciju Harryja Kanea. Kane je bio dodavač i u 47. minuti kod drugog Diazovog pogotka, da bi se u 52. minuti i kapetan engleske reprezentacije upisao u strijelce. Za 6-0 strijelac je bio Diaz u 69. minuti na asistenciju Olisea.

Foto: Angelika Warmuth

Uvjerljiv poraz gostiju malo je ublažio Andrija Maksimović pogotkom u prvoj minuti dodatka. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ušao je u 59. minuti, a zamijenio je Konrada Laimera na desnom boku. Golove pogledajte OVDJE.

Bayern ima 14 bodova, a toliko ih ima i Borussia Dortmund, ali Bavarci imaju najbolju gol-razliku. Trećeplasirani Freiburg ima 13 bodva i utakmicu manje pa se može vratiti na prvo mjesto ostvari li pobjedu na nedjeljnom gostovanju u Leverkusenu. RB Leipzig je sa devet bodova na sedmom mjestu.