VIDEO Bayern u sjajnom derbiju pobijedio Kovačev Dortmund!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je čitav susret za Bayern te je izborio kazneni udarac u 69. minuti nakon što je došlo do kontakta između njega i Schlotterbecka u domaćem kaznenom prostoru

Nogometađi Bayerna povećali su svoju prednost na 11 bodova ispred druge Borussije iz Dortmunda zahvaljujući 3-2 gostujućoj pobjedi u međusobnom ogledu u 24. kolu njemačkog prvenstva.

Schlotterbeck (26) je doveo domaće u prednost jedinim golom u prvom poluvremenu, ali Kane (54, 70-11m) je s dva gola u nastavku preokrenuo. Svensson (83) je vratio nadu domaćim navijačima lijepim golom za 2-2, ali uzvratio je Kimmich (87) podjednako efektno samo četiri minute kasnije. Golove pogledajte OVDJE

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je čitav susret za Bayern te je izborio kazneni udarac u 69. minuti nakon što je došlo do kontakta između njega i Schlotterbecka u domaćem kaznenom prostoru. 

Vodeći Bayern 10 kola prije kraja ima 63 boda, 11 više od druge Borussije koju vodi Niko Kovač te je praktički osigurao 35. naslov prvaka, a 13. u zadnjih 14 sezona.

OSTALO

