VIDEO Bayern utrpao 'šesticu' Leipzigu! Stanišić pokrenuo akciju kod prvog gola Bavaraca

Nogometaši Bayerna razmontirali su RB Leipzig sa 6-0 u prvom kolu Bundeslige i pokazali zašto su veliki favoriti za naslov prvaka. Kod prvog gola domaćina sudjelovao je i Josip Stanišić (25).

Hrvatski reprezentativac započeo je utakmicu na lijevom beku, ali u 27. minuti završio skroz desno. Na centru je pokrenuo akciju i nastavio kretanje, a lopta je na kraju akcije s(p)retno došla do Olisea koji je snažnim udarcem iskosa "probio" golmana Leipziga i zabio za 1-0.

Svega pet minuta nakon toga zabio je Luis Diaz svoj prvijenac u Bundesligi za Bavarce, a u 42. Olise opet pogađa za 3-0. Kanonada njemačkog giganta nastavila se u drugom poluvremenu, a Harry Kane je zabio hat-trick (64., 74. i 77.) i to u svega 13 minuta!

Foto: Sven Hoppe/DPA

Bavarci su tako demonstrirali nadmoć i sjajno otvorili sezonu. Prije Leipziga pobijedili su i Stuttgart u Superkupu. U idućem kolu njemačkog prvenstva igraju protiv Augsburga, ali prije toga idu u goste Wehenu u Kupu.