VIDEO BBB zagrmio na sjeveru: Orio se stari Thompsonov hit, poslušajte sjajnu atmosferu

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Uoči početka utakmice drugog kola između Dinama i Vukovara na Maksimiru, Bad Blue Boysi su počeli pjevati domoljubne pjesme kako bi obilježili Dan pobjede i 30. obljetnicu Oluje. Cijeli Maksimir je zagrmio nakon što se s razglasa čuo Thompsonov hit "Neću izdat ja" kojeg su Boysi nastavili gromoglasno pjevati. Nakon toga je krenulo još domoljubnih pjesama, a delirij se nastavio

Navijanje sa sjevera | Video: Fabijan Hrnčić/24sata
VIDEO Igrači Dinama došli pred sjever Maksimira. Pogledajte delirij nakon još jedne pobjede

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Fantastična atmosfera bila je ne Maksimiru od početka do kraja utakmice. "Modri" su nošeni hukom s tribina pobijedili Vukovarce koji su pružili jako dobar otpor. Na kraju utakmice igrači Dinama došli su prvi put ove sezone pred sjevernu tribinu pa zajedno s Bad Blue Boysima proslavili nova tri boda. Odličan početak sezone za Dinamo

Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata
VIDEO Pogledajte prekrasnu akciju Dinama kod drugog gola protiv Vukovara! Kao na igrici

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Iako su prvi gol zabili tik pred kraj prvog poluvremena, "modri" su u drugom dodali gasa i na koncu uvjerljivo slavili protiv novog prvoligaša, a zabijali su Vidović, Beljo i Kulenović. Dinamo u idućem kolu ide put Rujevice gdje ga čeka Rijeka, dok Vukovarci dočekuju Istru 1961 na svom terenu

Dinamo - Vukovar 1991 3-0, Maksimir, sažetak utakmice, HNL drugo kolo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar radi po svome: Vozi auto s policijskim bljeskalicama | Video: 24sata/Video
VIDEO Donosimo tajnu snimku! Thompson s prepoznatljivom koreografijom, a Dino bubnja...

Godina je 1992., a mjesto Frankfurt. Tog 13. lipnja okupile su se tamo jake snage tadašnje hrvatske glazbene scene. Snimke s tog koncerta dugo su se skrivale, sada smo ih dobili, a na njima je Marko Perković u pjevačkom zanosu prilikom izvođenja pjesme “Bojna Čavoglave"...

Thompson i Dino Dvornik | Video: 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Inspekcija: Azbestni otpad ne može se zbrinuti u Hrvatskoj | Video: 24sata/Video

