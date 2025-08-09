IZ SVEG GLASA
VIDEO BBB zagrmio na sjeveru: Orio se stari Thompsonov hit, poslušajte sjajnu atmosferu
DINAMO - VUKOVAR 3-0 Uoči početka utakmice drugog kola između Dinama i Vukovara na Maksimiru, Bad Blue Boysi su počeli pjevati domoljubne pjesme kako bi obilježili Dan pobjede i 30. obljetnicu Oluje. Cijeli Maksimir je zagrmio nakon što se s razglasa čuo Thompsonov hit "Neću izdat ja" kojeg su Boysi nastavili gromoglasno pjevati. Nakon toga je krenulo još domoljubnih pjesama, a delirij se nastavio