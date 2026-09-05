Dinamo na Maksimiru dočekuje Goricu, a 'modri' imaju prednost 1-0 zahvaljujući golu Diona Drene Belje.
GOLGETER 'MODRIH'
VIDEO Beljo nastavlja trpati! Zabio za vodstvo pa ostao ležati
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo u 6. kolu dočekuje Goricu na Maksimiru. 'Modri' su u utakmicu ušli kao trećeplasirana momčad domaćeg prvenstva, a za vodstvo 1-0 u prvom poluvremenu zabio je Dion Drena Beljo.
Napadač Dinama je zabio za vodstvo domaćina u 28. minuti susreta. Valinčić je ugledao Belju i ubacio mu, a Beljo je u okretu uspio zatresti Josipovićevu mrežu. Golgeteru 'modrih' to je bio sedmi gol ove sezone, a na kratko je zabrinuo navijače Dinama jer je ostao ležati.
Naime, sudario se s golmanom Gorice te je nekoliko minuta ostao ležati na travnjaku, ali je nakon nekoliko minuta bio spreman nastaviti susret.
Utakmica je još u tijeku...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku