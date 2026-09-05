VIDEO Beljo nastavlja trpati! Zabio za vodstvo pa ostao ležati

Dinamo u 6. kolu dočekuje Goricu na Maksimiru. 'Modri' su u utakmicu ušli kao trećeplasirana momčad domaćeg prvenstva, a za vodstvo 1-0 u prvom poluvremenu zabio je Dion Drena Beljo.

Napadač Dinama je zabio za vodstvo domaćina u 28. minuti susreta. Valinčić je ugledao Belju i ubacio mu, a Beljo je u okretu uspio zatresti Josipovićevu mrežu. Golgeteru 'modrih' to je bio sedmi gol ove sezone, a na kratko je zabrinuo navijače Dinama jer je ostao ležati.

Naime, sudario se s golmanom Gorice te je nekoliko minuta ostao ležati na travnjaku, ali je nakon nekoliko minuta bio spreman nastaviti susret.

Utakmica je još u tijeku...