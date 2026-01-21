Obavijesti

Sport

Komentari 0
UŠUTKAO KRITIČARE

VIDEO Bellinghama su prozivali da zatvara noćne klubove. Evo kako je proslavio gol u Madridu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bellinghama su prozivali da zatvara noćne klubove. Evo kako je proslavio gol u Madridu
2
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

U Real je stigao iz dortmunske Borussije u ljeto 2023., a dosad je za "kraljevski klub" skupio 125 nastupa i zabio 44 gola, uz 25 asistencija

Admiral

Real Madrid je sa 6-1 razbio Monaco u Ligi prvaka i potvrdio izlazak iz krize, a posljednji gol zabio je Jude Bellingham u 80. minuti. Slavlje je bilo vrlo zanimljivo. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Naime, engleski veznjak imitirao je ispijanje pića rukama te na taj način odgovorio na napise koji se vrte posljednjih tjedana. Pojedini španjolski mediji objavili su informaciju da Bellingham zalazi u noćne klubove u Madridu i širom Španjolske, Englez im je na ovaj način odgovorio. 

Podsjetimo, Bellingham je jedan od igrača koji su se našli pod paljbom kritika i zvižduka navijača nakon smjene Xabija Alonsa, a navijači traže i bolju igru od veznjaka. 

U Real je stigao iz dortmunske Borussije u ljeto 2023., a dosad je za "kraljevski klub" skupio 125 nastupa i zabio 44 gola, uz 25 asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026