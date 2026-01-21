U Real je stigao iz dortmunske Borussije u ljeto 2023., a dosad je za "kraljevski klub" skupio 125 nastupa i zabio 44 gola, uz 25 asistencija
VIDEO Bellinghama su prozivali da zatvara noćne klubove. Evo kako je proslavio gol u Madridu
Real Madrid je sa 6-1 razbio Monaco u Ligi prvaka i potvrdio izlazak iz krize, a posljednji gol zabio je Jude Bellingham u 80. minuti. Slavlje je bilo vrlo zanimljivo.
Naime, engleski veznjak imitirao je ispijanje pića rukama te na taj način odgovorio na napise koji se vrte posljednjih tjedana. Pojedini španjolski mediji objavili su informaciju da Bellingham zalazi u noćne klubove u Madridu i širom Španjolske, Englez im je na ovaj način odgovorio.
Podsjetimo, Bellingham je jedan od igrača koji su se našli pod paljbom kritika i zvižduka navijača nakon smjene Xabija Alonsa, a navijači traže i bolju igru od veznjaka.
