VIDEO Bellinghami za povijest klupskog SP-a: 'Pričali su da je bolji, morao sam odgovoriti...'

Jobe Bellingham (19) zabio je u subotu gol za Borussiju Dortmund u utakmici protiv Sundownsa na Svjetskom klupskom prvenstvu u pobjedi 4-3, a dan poslije u slavlju Real Madrida protiv Pachuce strijelac je bio njegov stariji brat Jude (21).

U utakmici protiv Meksikanaca "kraljevi" su u osmoj minuti ostali s igračem manje nakon što je iz igre isključen Raul Asencio. Jude Bellingham bio je strijelac prvog gola za Real, a precizni su još bili Güler i Valverde za konačnih 3-1.

To je prvi put da su braća Bellingham zabila golove na istom natjecanju i prvi put da su neka braća to napravila na istom Svjetskom klupskom prvenstvu. Zanimljivo, Real Madrid i Borussia Dortmund bi se mogli susreti u četvrtfinalu. Da bi došli do te faze natjecanja Real i Borussia moraju grupu završiti na prvom mjestu i pobijediti u osmini finala.

- Jučer su me svi napadali i govorili da je bolji od mene pa sam morao nešto poduzeti. Sada smo 1-1, a vidjet ćemo do kraja turnira - našalio se Jude Bellingham nakon utakmice.

Jude Bellingham je potvrdio da će nakon Svjetskog klupskog prvenstva otići na operaciju ramena jer tu ozljedu vuče od 2023.

- Gubim puno kilograma od prekomjernog znojenja i odlučio sam da ću se operirati nakon turnira. Dugo čekam i strpljenje mi je na izmaku, ali fizioterapeuti i liječnici su nevjerojatni. Samo se želim osjećati slobodno - izjavio je igrač Reala.