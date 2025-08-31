VIDEO Benrahou ni u primisli za Jadranski derbi, napušta Hajduk

Marokanski veznjak Yassine Benrahou više nije igrač Hajduka. To je postalo jasno nakon što Marokanac nije bio niti u zapisniku za Jadranski derbi s Rijekom u 5. kolu HNL-a, a saznajemo da je otputovao iz Splita na liječnički pregled i potpis ugovora s novim klubom.

Za sada još nije poznato o kojem klubu jer riječ niti koji su uvjeti posla jer na Poljudu i dalje kriju cijelu situaciju, no neslužbeno doznajemo da je riječ o jednom turskom klubu.

Benrahou se "bijelima" pridružio prije dvije i pol godine nakon transfera iz francuskog Nîmesa. U dresu Hajduka odigrao je 66 utakmica zabivši 14 golova i 10 puta asistiravši.

Posljednji gol zabio je protiv Gorice u drugom kolu, a pamtit će se i po epizodi s Gennarom Gattusom kada je na početku prošle sezone izbačen iz momčadi. Navodno je zbog tog poteza planirao tužiti klub, barem prema riječima Nikole Kalinića iznesenim na konferenciji za novinare nakon njegova razrješenja s dužnosti sportskog direktora. Uz Benrahoua, iz momčadi je tada bio udaljen i Leon Dajaku.

Gattuso ga nije previše "šmekao", ali Gonzalo Garcia ukazao mu je povjerenje i Marokanac mu je vratio golovima protiv Zire i Gorice. Svoju posljednju utakmicu za Hajduk odigrao je protiv Osijeka u 4. kolu kada je dobio priliku u sudačkoj nadoknadi.