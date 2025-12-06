VIDEO Betis prije gostovanja u Zagrebu izgubio od Barcelone! Pogledajte šou sa osam golova

Barcelona je nastavila svoju impresivnu seriju i učvrstila prvo mjesto na ljestvici La Lige uvjerljivom pobjedom na gostovanju kod Real Betisa. Iako se očekivao neizvjestan dvoboj petoplasirane i prvoplasirane momčadi, na stadionu Estadio de La Cartuja u Sevilli gledali smo jednosmjernu utakmicu. Momčad Hansija Flicka pobijedila jr 5-3, a junak večeri bio je trostruki strijelac Ferran Torres. Tako je Betis prije susreta s Dinamom lijepo "potučen" i neće u najboljem raspoloženju u Zagreb na okršaj Europske lige protiv Dinama.

Foto: Marcelo del Pozo

Iako su obje momčadi u susret ušle u odličnoj formi, činilo se da će Betis iznenaditi lidera prvenstva. Već u 6. minuti, Antony je iskoristio priliku i zabio za vodstvo domaćina 1-0, na oduševljenje navijača. No, slavlje momčadi Manuela Pellegrinija bilo je kratkog vijeka. Katalonski stroj se probudio i krenuo u nezadrživu ofenzivu. Ferran Torres je u samo dvije minute preokrenuo rezultat. Prvo je u 11. minuti izjednačio na 1-1, da bi već u 13. minuti ponovno zatresao mrežu za vodstvo Barcelone 2-1, potpuno utišavši domaće tribine.

Do kraja poluvremena, Barcelona je u potpunosti preuzela kontrolu. Mladi Roony Bardghji, koji je imao sjajan prvi start u LaLigi, povisio je vodstvo u 31. minuti na 3-1. Svoj sjajan nastup zaokružio je i asistencijom. Točku na "i" fantastičnog prvog dijela stavio je Ferran Torres svojim trećim golom u 40. minuti, kompletiravši hat-trick za velikih 4-1 na odmoru.

U drugom poluvremenu Barcelona je nastavila dominirati. Konačni rezultat postavljen je u 59. minuti nakon kontroverzne odluke. Sudac je nakon provjere na VAR monitoru dosudio penal za Barcelonu zbog igranja rukom Marca Bartre. Odluka se činila vrlo strogom jer je lopta prvo pogodila braniča Betisa u nogu, a zatim se odbila u ruku. Siguran izvođač bio je Lamine Yamal za 5-1. Za 5-2 zabio je Llorente u 85. minuti, a treći gol zabio je Hernandez iz penala u 90. minuti.