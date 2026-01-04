VIDEO Bijes i frustracije nakon novog ispadanja: Zrinka udarila vrata pa bacila štapove na pod

Slalom u Kranjskoj Gori, gdje je pobijedila prošle godine, trebao je biti prekretnica sezone za Zrinku Ljutić. Pred nekoliko stotina hrvatskih navijača, koji su stvorili sjajnu atmosferu, bila je itekako motivirana i htjela je pokazati svima da je ovo samo kratkotrajna kriza, da i dalje pripada svjetskom skijaškom vrhu. No, nažalost, pritisak, velika očekivanja i velika želja da prekine negativni niz, učinili su svoje.

Našoj najboljoj skijašici ovosezonski slalom u Kranjskoj Gori neće ostati u lijepom sjećanju, štoviše, agonija se samo nastavila. Ljutić je startala kao druga, no već nakon nekoliko vrata napravila je veliku pogrešku. Imala je pet sekundi zaostatka na prvom prolaznom vremenu, no htjela je završiti utrku, barem iz poštovanja prema navijačima koji su je došli podržati. No, skroz je ispala iz ritma, uslijedila je nova pogreška i odustajanje.

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori

Koliko je ovaj period težak za Zrinku, pokazala je i njezina reakcija. Šakom je udarila vrata na stazi, a kada se spustila u ciljnu ravninu, bijesno je bacila štapove na pod. Nije ni čudo, prije samo godinu dana briljirala je, borila se za Veliki kristalni globus i na koncu postala najbolja slalomašica na svijetu, no ove sezone ništa joj ne polazi za rukom.

Ovo je bio čak četvrti slalom kojeg nije uspjela završiti, na početku sezone u Leviju bila je šesta, dok je u Semmeringu prije tjedan dana osvojila osmo mjesto. I taj rezultat dao joj je za pravo vjerovati da je kriza konačno iza nje, da se vraća na trag one forme koja ju je lansirala u sami svjetski vrh, no nažalost dogodila se nova greška, novo ispadanje i novo veliko razočaranje naše najbolje skijašice.

No, ne zaboravimo jedno, njoj je tek 21 godina, ovakve oscilacije sastavni su dio svakog sporta, pa tako i skijanja. I vjerujemo da će se Zrinka uskoro vratiti u formu i ona izdanja zbog kojih je skijanje u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana opet postalo jedan od najpraćenijih sportova.