VIDEO 'Bit će Hajduk k***c šampion' orilo se u Varaždinu

Nogometaši Varaždina i Hajduka remizirali su (1-1) u 24.kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je Marko Livaja škaricama asistirao Anti Rebiću koji je pospremio loptu u mrežu. Vodstvo gostiju nije dugo trajalo, domaćini su izjednačili golčinom Iurija Tavaresa u 40. minuti.

Hajduk je tako nakon remija ostao na drugom mjestu s 47 bodova, a za vodećim Dinamom zaostaju četiri boda. Zagrebačka momčad ima utakmicu manje, ali igraju protiv Gorice i ponovno se mogu odvojiti na plus sedam bodova prednosti. S druge strane, ako Rijeka pobjedi Lokomotivu skočit će na četvrto mjesto, odmah ispred Varaždina.

Stadion Varaždina bio je pun, a navijače obje momčadi moglo se čuti tijekom cijele utakmice. Torcida je cijelu utakmicu bodrila Hajduk, a domaći navijači su nekoliko puta vikali svojoj momčadi: "Šampioni". Međutim, u jednom trenutku tijekom prvog poluvremena dovikivali su kapetanu gostiju Marku Livaju "Cigane, cigane".

U drugom poluvremenu počeli su pjevati standardnu pjesmu kada gostuje Hajduk. S glavne tribine stadiona u Varaždinu čuli su se stihovi "Bit će Hajduk k***c šampion". Video možete pogledati OVDJE.