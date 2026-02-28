Obavijesti

Sport

Komentari 5
SKANDIRANJE S TRIBINA

VIDEO 'Bit će Hajduk k***c šampion' orilo se u Varaždinu

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO 'Bit će Hajduk k***c šampion' orilo se u Varaždinu
2
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Stadion u Varaždinu bio je pun, a navijače obje momčadi moglo se čuti tijekom cijele utakmice. Torcida je cijelu utakmicu bodrila Hajduk, a domaći navijači su nekoliko puta vikali svojoj momčadi

Admiral

Nogometaši Varaždina i Hajduka remizirali su (1-1) u 24.kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je Marko Livaja škaricama asistirao Anti Rebiću koji je pospremio loptu u mrežu. Vodstvo gostiju nije dugo trajalo, domaćini su izjednačili golčinom Iurija Tavaresa u 40. minuti. 

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
37
Foto: Hajduk/Facebook/Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk je tako nakon remija ostao na drugom mjestu s 47 bodova, a za vodećim Dinamom zaostaju četiri boda. Zagrebačka momčad ima utakmicu manje, ali igraju protiv Gorice i ponovno se mogu odvojiti na plus sedam bodova prednosti. S druge strane, ako Rijeka pobjedi Lokomotivu skočit će na četvrto mjesto, odmah ispred Varaždina. 

Stadion Varaždina bio je pun, a navijače obje momčadi moglo se čuti tijekom cijele utakmice. Torcida je cijelu utakmicu bodrila Hajduk, a domaći navijači su nekoliko puta vikali svojoj momčadi: "Šampioni". Međutim, u jednom trenutku tijekom prvog poluvremena dovikivali su kapetanu gostiju Marku Livaju "Cigane, cigane". 

U drugom poluvremenu počeli su pjevati standardnu pjesmu kada gostuje Hajduk. S glavne tribine stadiona u Varaždinu čuli su se stihovi "Bit će Hajduk k***c šampion". Video možete pogledati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026