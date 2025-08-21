Obavijesti

Sport

Komentari 2
IVANUŠEC SKORO POGODIO

VIDEO Bivši dinamovac zamalo 'zaledio' Rujevicu! Pogledajte kako je uzdrmao okvir gola

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bivši dinamovac zamalo 'zaledio' Rujevicu! Pogledajte kako je uzdrmao okvir gola
Foto: Screenshot/MaxSport

Domaćin je prvi zaprijetio na susretu i to preko Fruka u sedmoj minuti, ali njegov je udarac obranio gostujući golman i odbio u korner

Rijeka je dočekala PAOK u prvoj utakmici playoffa za ulazak u Europsku ligu. Već od samog početka utakmica je vrlo uzbudljiva i ne nedostaje joj prigoda s obje strane. 

Domaćin je prvi zaprijetio na susretu i to preko Fruka u sedmoj minuti, ali njegov je udarac obranio gostujući golman i odbio u korner. Ipak, gosti su uzvratili u 20. preko bivšeg igrača Dinama Luke Ivanušeca koji je na povratnu loptu suigrača pucao snažno, ali malo previsoko. Lopta se od prečke odbila u gol aut za Rijeku. 

Video navedenih situacija pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku...

OSTALO

