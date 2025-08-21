Domaćin je prvi zaprijetio na susretu i to preko Fruka u sedmoj minuti, ali njegov je udarac obranio gostujući golman i odbio u korner
IVANUŠEC SKORO POGODIO
VIDEO Bivši dinamovac zamalo 'zaledio' Rujevicu! Pogledajte kako je uzdrmao okvir gola
Rijeka je dočekala PAOK u prvoj utakmici playoffa za ulazak u Europsku ligu. Već od samog početka utakmica je vrlo uzbudljiva i ne nedostaje joj prigoda s obje strane.
Domaćin je prvi zaprijetio na susretu i to preko Fruka u sedmoj minuti, ali njegov je udarac obranio gostujući golman i odbio u korner. Ipak, gosti su uzvratili u 20. preko bivšeg igrača Dinama Luke Ivanušeca koji je na povratnu loptu suigrača pucao snažno, ali malo previsoko. Lopta se od prečke odbila u gol aut za Rijeku.
Video navedenih situacija pogledajte OVDJE
Utakmica je u tijeku...
