VIDEO Bivši golman Hajduka sjajnim obranama odveo klub u Konferencijsku ligu! Pogledajte

Švicarski Lausanne izbacio je turski Bešiktaš u uzvratu playoffa Konferencijske lige, a jedan od junaka slavlja usred Istanbula (0-1) jest Karlo Letica.

Bivši golman Hajduka istaknuo se s dvije sjajne obrane u 42. i 82. minuti, a posebno je impresivna bila ona protiv bivšeg napadača Chelseaja Tammyja Abrahama koji je pucao u bliži kut, ali dobro postavljeni Letica obranio je udarac.

Potvrdu dobrog rada Letica je nedavno dobio i u vidu pretpoziva za hrvatsku reprezentaciju za rujanski ciklus kvalifikacija za SP 2026. Ove sezone je branio u devet utakmica.