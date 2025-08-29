Obavijesti

ŠVICARCI ŠOKIRALI BEŠIKTAŠ

VIDEO Bivši golman Hajduka sjajnim obranama odveo klub u Konferencijsku ligu! Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Potvrdu dobrog rada Letica je nedavno dobio i u vidu pretpoziva za hrvatsku reprezentaciju za rujanski ciklus kvalifikacija za SP 2026. Ove sezone je branio u devet utakmica

Švicarski Lausanne izbacio je turski Bešiktaš u uzvratu playoffa Konferencijske lige, a jedan od junaka slavlja usred Istanbula (0-1) jest Karlo Letica

Bivši golman Hajduka istaknuo se s dvije sjajne obrane u 42. i 82. minuti, a posebno je impresivna bila ona protiv bivšeg napadača Chelseaja Tammyja Abrahama koji je pucao u bliži kut, ali dobro postavljeni Letica obranio je udarac. 

Obrane Letice i gol Lausannea pogledajte OVDJE

Potvrdu dobrog rada Letica je nedavno dobio i u vidu pretpoziva za hrvatsku reprezentaciju za rujanski ciklus kvalifikacija za SP 2026. Ove sezone je branio u devet utakmica. 

