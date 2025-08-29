Potvrdu dobrog rada Letica je nedavno dobio i u vidu pretpoziva za hrvatsku reprezentaciju za rujanski ciklus kvalifikacija za SP 2026. Ove sezone je branio u devet utakmica
ŠVICARCI ŠOKIRALI BEŠIKTAŠ
VIDEO Bivši golman Hajduka sjajnim obranama odveo klub u Konferencijsku ligu! Pogledajte
Švicarski Lausanne izbacio je turski Bešiktaš u uzvratu playoffa Konferencijske lige, a jedan od junaka slavlja usred Istanbula (0-1) jest Karlo Letica.
Bivši golman Hajduka istaknuo se s dvije sjajne obrane u 42. i 82. minuti, a posebno je impresivna bila ona protiv bivšeg napadača Chelseaja Tammyja Abrahama koji je pucao u bliži kut, ali dobro postavljeni Letica obranio je udarac.
Obrane Letice i gol Lausannea pogledajte OVDJE
Potvrdu dobrog rada Letica je nedavno dobio i u vidu pretpoziva za hrvatsku reprezentaciju za rujanski ciklus kvalifikacija za SP 2026. Ove sezone je branio u devet utakmica.
